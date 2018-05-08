Доходы больше, заседаний меньше

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

8 мая Госдума должна утвердить Дмитрия Медведева главой правительства России. Накануне Владимир Путин после инаугурации на новый президентский срок вновь выдвинул его кандидатуру на пост премьер-министра. Некоторые итоги шести лет работы правительства под руководством господина Медведева — в инфографике «Ъ».

Самым упоминаемым в СМИ членом правительства все шесть лет был Дмитрий Медведев. На каждый день в должности премьера пришлось в среднем около 1,5 тыс. упоминаний его в СМИ. Одним из самых малоупоминаемых в СМИ стал Андрей Белоусов — глава Минэкономразвития в 2012—2013 годах. В среднем на каждый его день в должности пришлось 39 упоминаний.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Участники опросов ВЦИОМа стали почти в три раза реже называть Дмитрия Медведева среди тех, кому они доверили бы решение важных государственных вопросов. По данным на 22 апреля 2018 года, доверяют Дмитрию Медведеву 9,8% респондентов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Расходы федерального бюджета на содержание аппарата правительства выросли почти в два раза — с 3,1 млрд руб. в 2012 году до 6,16 млрд руб. в 2018-м. Расходы на премьера и его заместителей также увеличились почти вдвое — до 89,8 млн руб., запланированных в 2018 году.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Средний доход членов правительства вырос более чем в шесть раз и составил почти 144 млн руб. на человека. Обладателем самого большого личного дохода за 2017 год стал зампред правительства Александр Хлопонин (2,9 млрд руб.). Меньше всего, как и в 2012 году, заработал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской (5,3 млн в 2017 году и 1,8 млн в 2012-м).

Доходы Дмитрия Медведева выросли почти в полтора раза — с 5,8 млн руб. в 2012 году до 8,57 млн руб. за 2017 год.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Расходы на национальную оборону выросли по сравнению с 2011 годом почти в два раза — до 2,8 трлн руб. На национальную безопасность и правоохранительную деятельность — в 1,7 раза, до 2,1 трлн руб. в 2018 году. Расходы на здравоохранение, согласно бюджетному плану, сократятся за тот же период на 8% — до 460 млрд руб., на образование — вырастут почти на 20% — до 663 млрд руб.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По сравнению с 2012 годом, количество заседаний правительства сократилось на 23% — до 38 в 2017 году. Чаще всего члены правительства заседали в 2014 году — 51 раз. Всего за шесть лет работы правительство приняло 25,7 тыс. постановлений и распоряжений.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 8 мая 2012 года по 7 мая 2018 года федеральное правительство внесло в Госдуму 1796 законопроектов. Пик активности пришелся на 2017 год, когда было внесено 327 законопроектов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С мая 2012 года в правительстве было создано четыре новых министерства. В 2014—2015 годах были упразднены Министерство регионального развития и Министерство по делам Крыма, созданное годом ранее. Всего с мая 2012 года произошли отставки десяти министров и одного вице-премьера.