Подтвердился второй зарубежный визит Ким Чен Ына
Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь находится с визитом в Китае. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Даляне, сообщает агентство «Синьхуа».
Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь находится с визитом в Китае. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Даляне, сообщает агентство «Синьхуа».
Си устроил для Кима банкет, они вместе прогулялись. Лидеры обменялись мнениями по
Ким Чен Ын на встрече указал, что надеется на выстраивание доверительных отношений с США посредством диалога, а также на продвижение процесса политического урегулирования на Корейском полуострове.
Это вторая поездка в Китай для Ким Чен Ына за полтора месяца: в конце марта он приезжал в Пекин на поезде. Также это его вторая зарубежная поездка за пределы Северной Кореи в качестве лидера КНДР.
Ранее южнокорейское агентство «Ёнхап» сообщило, что высокопоставленный чиновник прибыл из Пхеньяна в аэропорт Даляня на
В конце апреля в Пханмунджоне на границе двух Корей состоялся саммит с участием Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.