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15:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Подтвердился второй зарубежный визит Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь находится с визитом в Китае. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Даляне, сообщает агентство «Синьхуа».

Источник: AP 2018

Си устроил для Кима банкет, они вместе прогулялись. Лидеры обменялись мнениями по китайско-корейским отношениям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Си выразил поддержку Пхеньяну в переговорах с Южной Кореей и США и готов содействовать мирному диалогу.

Ким Чен Ын на встрече указал, что надеется на выстраивание доверительных отношений с США посредством диалога, а также на продвижение процесса политического урегулирования на Корейском полуострове.

Лидер Северной Кореи также вновь отметил, что у страны не будет необходимости в ядерном оружии, если другие откажутся от своей враждебной политики. Он подтвердил приверженность Пхеньяна денуклеаризации региона.

Это вторая поездка в Китай для Ким Чен Ына за полтора месяца: в конце марта он приезжал в Пекин на поезде. Также это его вторая зарубежная поездка за пределы Северной Кореи в качестве лидера КНДР.

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Ранее южнокорейское агентство «Ёнхап» сообщило, что высокопоставленный чиновник прибыл из Пхеньяна в аэропорт Даляня на северо-востоке Китая 7 мая. Из-за информации о закрытии воздушной гавани на несколько часов и об усиленных мерах безопасности предполагалось, что это связано именно с прибытием Ким Чен Ына. Визит связан с его предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом. Она должна пройти в мае-июне.

В конце апреля в Пханмунджоне на границе двух Корей состоялся саммит с участием Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

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