Медведев подверг сомнению идею, что НДФЛ нужно повысить до 15%

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с фракцией «Справедливая Россия» в Госдуме заявил, что инициатива о повышении НДФЛ в России до 15%, скорее всего, не будет реализована, заявил по итогам консультаций первый зампред фракции Михаил Емельянов.