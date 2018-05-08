Медведев подверг сомнению идею, что НДФЛ нужно повысить до 15%
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Кандидат на пост
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Кандидат на пост
«Он (Медведев) высказал не очень оптимистическое мнение по поводу повышения НДФЛ в России с 13 до 15%. Он сказал, что не факт, что это будет реализовано», — заявил РИА Новости Емельянов.
По словам депутата, Медведев, комментируя «не впечатляющий» рост российской экономики, связал это с антироссийскими санкциями.
Медведев, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин предложил утвердить на пост премьера, приехал во вторник в Госдуму для продолжения консультаций с парламентскими фракциями. В понедельник Медведев уже побеседовал с единороссами и представителями фракции ЛДПР.