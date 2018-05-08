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16:50 (мск), источник: Sputnik.by

Штрафные баллы, сдачу на «автомате» и новые категории: что предлагает МВД

Квадроциклы и снегоходы в правах предлагается обозначить отдельными категориями, а ответственность за нарушения приблизить к европейским нормам.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Изменения в Закон «О дорожном движении» вынесло на общественное обсуждение министерство внутренних дел Беларуси, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ МВД республики.

Проект уже выложен на правовом форуме, с документом можно ознакомиться и высказать свои замечания и предложения. Причем в УГАИ отмечают, что многие изменения были разработаны именно с учетом обращений граждан.

Штрафные баллы

Изменение, которое может стать самым обсуждаемым автолюбителями — это введение штрафных баллов. МВД предлагает наказывать разным количеством баллов за различные нарушения ПДД. К примеру: один штрафной балл будет начисляться за нарушения, за которые предусмотрен штраф до трех базовых. Это и отсутствие техосмотра, «письма счастья» за превышение скорости, неправильная парковка и прочее.

Два балла предусмотрено за нарушение, которое карается штрафом до пяти базовых. В частности, это проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований разметки и прочее. Три балла — это, к примеру, превышение скорости более чем на 30 километров в час, а четыре — за грубые нарушения, как-то езда в нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу и другое.

В случае если автомобилист набрал более 15 штрафных баллов, то он автоматически лишается прав на полгода.

При этом денежные штрафы и наказания в виде лишения удостоверения за пьяную езду отменены не будут. О возможности «сгорания» баллов в течение определенного периода не сообщается.

Стоит отметить, что штрафные баллы уже давно находятся «на вооружении» у полиций многих стран мира, в частности Израиля, Германии, Украины и других.

«Крутяки» с категориями

Отдельные категории в водительском удостоверении планируется ввести для водителей квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Это связано с увеличившимся количеством этих видов транспорта в республике.

Управлять этими видами транспорта предлагается разрешить с 17 лет после сдачи экзамена, при этом проходить подготовку при этом требовать не будут.

Самое лучшее нововведение

Еще одно предложение МВД обрадует тех, кто не хочет управлять автомобилем с механической КПП — им могут разрешить сдавать на права на автомобиле с коробкой-«автоматом».

Однако в данном случае тех, кто не желает знать, что такое механическая трансмиссия, ждет один «пунктик» — в их правах будет специальная отметка о запрете движения на «ручке». А вот тем, кто сдавал экзамен на автомобиле с «механикой», можно будет управлять авто с любым типом трансмиссии.

Общественное обсуждение изменений в закон «О дорожном движении» продлится до 23 мая.

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