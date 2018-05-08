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16:44 (мск), источник: Интерфакс

Медведев пообещал внести в ГД предложения по повышению пенсионного возраста

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU. Правительство РФ в ближайшее время подготовит свои предложения по вопросу повышения пенсионного возраста и внесет на рассмотрение депутатов, заявил и.о.премьера Дмитрий Медведев.

Источник: AP 2018

«Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную думу. Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть», — заявил, выступая перед депутатами, Медведев, кандидатура которого на пост главы правительства рассматривается Госдумой во вторник.

При этом он отметил, что сейчас пенсионная система не идеальная, и требует совершенствования.

Медведев заявил, что в России необходимо принимать решения по повышению пенсионного возраста, но аккуратно и взвешенно. Он напомнил, что прежние рамки пенсионного возраста принимались в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была в районе 40 лет.

«С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни», — подчеркнул Медведев.

Поэтому, решение принимать необходимо, но, конечно, принимать аккуратно, взвешенно, принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменения в корпоративном законодательстве о труде.
Дмитрий Медведев

Все эти факторы, подчеркнул Медведев, необходимо учитывать. «С другой стороны, конечно, нельзя разбалансировать пенсионную систему. На систему все сильнее влияют демографические изменения. И будущее правительство должно обязательно все это учитывать», — заявил Медведев.

Медведев подчеркнул, что правительство должно обеспечить индексацию пенсий упреждающими темпами. «Президентом поставлена задача, чтобы индексация пенсий происходила упреждающими темпами. Мы обязаны это обеспечить», — сказал он.

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