Адмирал Витко покинет пост командующего Черноморским флотом
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Командующий Черноморским флотом (ЧФ) адмирал Александр Витко в ближайшее время пойдет на повышение, предположительно, на эту должность назначат
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Командующий Черноморским флотом (ЧФ) адмирал Александр Витко в ближайшее время пойдет на повышение, предположительно, на эту должность назначат
«Витко получил повышение, в ближайшее время он убудет к новому месту службы. Предположительно, на посту командующего ЧФ его сменит Герой России Александр Моисеев», — сказал собеседник агентства.
Александр Витко командует Черноморским флотом на протяжении последних пяти лет. Адмирал на собрании по случаю Дня Победы во вторник в Севастополе сообщил о том, что покидает свой пост и поблагодарил
По его данным, Парад Победы 9 мая в
Новый командующий
Александр Моисеев в ноябре 2017 года назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил России с должности командующего подводными силами Северного флота. Дважды награждён орденом Мужества. Сначала — на должности старшего помощника командира атомной подводной лодки (АПЛ) «Карелия», за первый в современной истории России поход к Северному полюсу в 1994 году. Второй раз — за руководство переходом АПЛ «Рязань» с Северного на Тихоокеанский флот. Этот поход проходил подо льдами Арктики в 2008 году.
В 1998 году, командуя АПЛ «Новомосковск», Моисеев вошёл и в историю космонавтики как командир подводного крейсера, который впервые успешно запустил на околоземную орбиту космический спутник.
В феврале 2011 указом президента Российской Федерации года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану 1-го ранга Александру Моисееву было присвоено звание Героя России.