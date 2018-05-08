Адмирал Витко покинет пост командующего Черноморским флотом

Источник: РИА "Новости"

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«Витко получил повышение, в ближайшее время он убудет к новому месту службы. Предположительно, на посту командующего ЧФ его сменит Герой России Александр Моисеев», — сказал собеседник агентства.

Александр Витко командует Черноморским флотом на протяжении последних пяти лет. Адмирал на собрании по случаю Дня Победы во вторник в Севастополе сообщил о том, что покидает свой пост и поблагодарил моряков-черноморцев и жителей города за совместную работу, рассказал агентству один из участников торжеств.

По его данным, Парад Победы 9 мая в городе-Герое Севастополе будет принимать Александр Витко.

Новый командующий

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Александр Моисеев в ноябре 2017 года назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил России с должности командующего подводными силами Северного флота. Дважды награждён орденом Мужества. Сначала — на должности старшего помощника командира атомной подводной лодки (АПЛ) «Карелия», за первый в современной истории России поход к Северному полюсу в 1994 году. Второй раз — за руководство переходом АПЛ «Рязань» с Северного на Тихоокеанский флот. Этот поход проходил подо льдами Арктики в 2008 году.

В 1998 году, командуя АПЛ «Новомосковск», Моисеев вошёл и в историю космонавтики как командир подводного крейсера, который впервые успешно запустил на околоземную орбиту космический спутник.