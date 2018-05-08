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20:21 (мск), источник: Sputnik.md

Премьер-министра Молдовы вызвали в парламент

Молдавские депутаты на этой неделе решили провести лишь одно пленарное заседание и собраться только в пятницу: в повестке среди прочих вопросов есть и доклад правительства.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Годовой отчет по Программе деятельности правительства Республики Молдова заслушают в парламенте страны в пятницу, 11 мая. С докладом выступит глава кабинета министров Павел Филип.

Члены постоянного бюро высшего законодательного органа утвердили во вторник повестку пленарного заседания. Помимо отчета правительства, депутаты заслушают доклад омбудсмена о соблюдении прав и свобод человека в Молдове на протяжении 2017 года. Кроме того, парламентарии рассмотрят проект национального плана действий в области прав человека на 2018−2022 годы.

Заседание парламента намечено на 10.00.

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