Премьер-министра Молдовы вызвали в парламент

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Годовой отчет по Программе деятельности правительства Республики Молдова заслушают в парламенте страны в пятницу, 11 мая. С докладом выступит глава кабинета министров Павел Филип.

Члены постоянного бюро высшего законодательного органа утвердили во вторник повестку пленарного заседания. Помимо отчета правительства, депутаты заслушают доклад омбудсмена о соблюдении прав и свобод человека в Молдове на протяжении 2017 года. Кроме того, парламентарии рассмотрят проект национального плана действий в области прав человека на 2018−2022 годы.