Кобяков предложил китайской корпорации купить два государственных банка Беларуси
И завершить строительство производства картона в Добруше.
И завершить строительство производства картона в Добруше.
Сегодня, 8 мая, на встрече в Минске между белорусским
— При вашей заинтересованности можно обсудить условия о приобретении государственных банков. Мы заинтересованы в сотрудничестве и в других отраслях финансового рынка, — сказал
Корпорации еще предложили поучаствовать в завершении проекта по организации картонного производства в Добруше. Работу начинала другая китайская организация «Сюань Юань» еще в 2012 году, но производство до сих пор не заработало.
— Правительство заинтересовано в скорейшем завершении этого проекта, — предупредил Кобяков.
Недавно корпорация CITIC Group вошла в индустриальный парк «Великий камень».