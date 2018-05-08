Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Солдат смог увидеть рождение дочки, сидя на полу аэропорта
28-летняя россиянка до конца жизни останется в тюрьме Вьетнама
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
15Сделать деньги
10Историческая встреча лидеров двух Корей
20:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Кобяков предложил китайской корпорации купить два государственных банка Беларуси

И завершить строительство производства картона в Добруше.

Источник: Комсомольская правда
Читайте также
Лукашенко гарантировал китайскую собственность на белорусской земле

Сегодня, 8 мая, на встрече в Минске между белорусским премьер-министром Андреем Кобяковым и президентом китайской CITIC Group обсуждалась возможность вхождения корпорации в число акционеров белорусских финучреждений. Кобяков предложил корпорации не просто инвестировать в акционерный капитал, но купить два госбанка страны, информируют в пресс-службе Совмина.

— При вашей заинтересованности можно обсудить условия о приобретении государственных банков. Мы заинтересованы в сотрудничестве и в других отраслях финансового рынка, — сказал премьер-министр.

Корпорации еще предложили поучаствовать в завершении проекта по организации картонного производства в Добруше. Работу начинала другая китайская организация «Сюань Юань» еще в 2012 году, но производство до сих пор не заработало.

— Правительство заинтересовано в скорейшем завершении этого проекта, — предупредил Кобяков.

Недавно корпорация CITIC Group вошла в индустриальный парк «Великий камень».

Все новости региона
 Юношеская сборная России уступила Германии
Юнна Мориц: "Бессмертный Полк не сдает страну и не сдается сам"
США вышли из ядерной сделки по Ирану
Путин предложил потеснить США с помощью «хрюшек»
Что будет с рублем после майских праздников
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Самый дорогой авианосец в истории США вышел из строя
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Не ругайте Малкина! Почему его отказ от ЧМ — не предательство Россиянин сразу после вылета из Кубка Стэнли сказал, что не сможет присоединиться к сборной из-за травмы
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь