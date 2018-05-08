Кобяков предложил китайской корпорации купить два государственных банка Беларуси

Источник: Комсомольская правда

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Сегодня, 8 мая, на встрече в Минске между белорусским премьер-министром Андреем Кобяковым и президентом китайской CITIC Group обсуждалась возможность вхождения корпорации в число акционеров белорусских финучреждений. Кобяков предложил корпорации не просто инвестировать в акционерный капитал, но купить два госбанка страны, информируют в пресс-службе Совмина.

— При вашей заинтересованности можно обсудить условия о приобретении государственных банков. Мы заинтересованы в сотрудничестве и в других отраслях финансового рынка, — сказал премьер-министр.

Корпорации еще предложили поучаствовать в завершении проекта по организации картонного производства в Добруше. Работу начинала другая китайская организация «Сюань Юань» еще в 2012 году, но производство до сих пор не заработало.

— Правительство заинтересовано в скорейшем завершении этого проекта, — предупредил Кобяков.