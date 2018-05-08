Лукашенко гарантировал китайскую собственность на белорусской земле

Источник: Комсомольская правда

Александр Лукашенко пообщался с делегацией корпорации CITIC Group и ее главой Ван Цзюном, информирует пресс-служба президента. Цзюна белорусский лидер назвал «частым гостем Беларуси» из-за числа проектов реализуемых организацией здесь.

— Хорошо, что перешли от простого кредитования к прямому инвестированию, — объяснил Лукашенко.

Также президент сказал о готовности к совместному белорусско-китайскому сотрудничеству и гарантировал безопасность китайской собственности.

— Вы не просто рассчитываете на нас, но верите, что построенные здесь объекты всегда будут в собственности и китайских компаний, и ваших белорусских партнеров. Мы всегда будем гарантировать вашу собственность на белорусской земле, — пообещал президент.