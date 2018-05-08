Лукашенко гарантировал китайскую собственность на белорусской земле
Президент провел встречу с делегацией крупной корпорации Китая.
Президент провел встречу с делегацией крупной корпорации Китая.
Александр Лукашенко пообщался с делегацией корпорации CITIC Group и ее главой Ван Цзюном, информирует
— Хорошо, что перешли от простого кредитования к прямому инвестированию, — объяснил Лукашенко.
Также президент сказал о готовности к совместному
— Вы не просто рассчитываете на нас, но верите, что построенные здесь объекты всегда будут в собственности и китайских компаний, и ваших белорусских партнеров. Мы всегда будем гарантировать вашу собственность на белорусской земле, — пообещал президент.
В свою очередь, Ван Цзюн рассказал Александру Лукашенко об актуальных проектах и направлениях для углубления сотрудничества, в том числе, инвестициях в финотрасль, поведал о «полном успехе» в проектах по строительству «БЕЛДЖИ» и модернизации льнокомбината в Орше.