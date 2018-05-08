Путин предложил потеснить США с помощью хрюшек

Источник: AP 2018

По словам Путина, Россия до сих пор борется за китайский рынок свинины, но пока еще не достигла нужного результата. При этом он выразил надежду, что в скором времени эта ситуация изменится.

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«Определенные шаги в этом направлении предпринимаются. Тем более, если они там начнут тягаться с американцами, и китайцы закроют американскую свинину, а мы тут как тут со своими хрюшками!» — поделился президент стратегическим планом с депутатами Госдумы.