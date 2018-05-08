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20:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин предложил потеснить США с помощью хрюшек

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные «хрюшки» могут потеснить американских на рынке Китая в условиях продолжения торговой войны между Пекином и Вашингтоном, передает РИА Новости.

Источник: AP 2018

По словам Путина, Россия до сих пор борется за китайский рынок свинины, но пока еще не достигла нужного результата. При этом он выразил надежду, что в скором времени эта ситуация изменится.

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«Определенные шаги в этом направлении предпринимаются. Тем более, если они там начнут тягаться с американцами, и китайцы закроют американскую свинину, а мы тут как тут со своими хрюшками!» — поделился президент стратегическим планом с депутатами Госдумы.

Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития» РФ на период до 2024 года. В числе прочего в документе содержится задача довести объем экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2024 году до 45 миллиардов долларов.

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