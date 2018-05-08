Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Максим Галкин исполнил мечту 4-летнего сына
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Украина решила наказать пограничников ФСБ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
15Сделать деньги
10Историческая встреча лидеров двух Корей
21:23 (мск), источник: Zakon.kz

В Москве задержан казахстанский банкир Ертаев

Задержание Жомарта Ертаева может быть связано со старыми преступлениями.

Источник: Zakon.kz

В центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахстанского банкира Жомарта Ертаева, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.

«Казахстанский банкир находился в розыске и был задержан недалеко от «Москва-Сити», — сообщил собеседник. По его словам, предпринимателя арестовали, когда он выезжал со встречи в бизнес-центре на Gelandwagen. Ертаева подозревают в мошенничестве.

Читайте также
Halyk Bank предупреждает казахстанцев о мошенниках в соцсетях

О задержании банкира также сообщил телеканал РЕН ТВ. В сообщении говорится, что Ертаева «давно пытались задержать, но не могли установить его местонахождение». Задержанный, по информации телеканала, руководит крупным оператором кабельного телевидения, также он «консультировал коммерческий банк». На канале сообщили, что его задержание связано с преступлениями, совершенными несколько лет назад во время работы в Альянс Банке.

Ертаев в 2002—2007 годах был председателем правления Альянс Банка. В августе 2009 года правоохранительные органы Казахстана предъявили ему обвинение в хищении $1,1 млрд, по версии властей, они были совершены тогда, когда Ертаев руководил этим банком. Банкира арестовали, но спустя девять месяцев выпустили на свободу. Обвинение было позднее переквалифицировано, Ертаев своей вины не признавал.

В апреле 2018 года банк Qazaq Banki сообщил об ухудшении финансовых показателей и связал это с «некачественными кредитами», которые были выданы в 2013—2016 годах, когда им руководил в том числе Ертаев. 19 апреля бизнесмен заявил, что не входил в правление этого банка и не был его акционером. Он также рассказал, что уже три года не работает в Казахстане и у него нет бизнес-проектов на родине.

Ертаев является председателем совета директоров Тройка Д-Банка (работает под брендом АЛМА Банк). Он является почетным президентом холдинга Alma Group. Холдинг расположен в «Москва-Сити», он занимается управлением активами.

Все новости региона
 В Москве задержан банкир Жомарт Ертаев
Полиция рассказала подробности о спасшейся от сутенеров алматинке
США вышли из ядерной сделки по Ирану
Путин предложил потеснить США с помощью «хрюшек»
Что будет с рублем после майских праздников
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Самый дорогой авианосец в истории США вышел из строя
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Не ругайте Малкина! Почему его отказ от ЧМ — не предательство Россиянин сразу после вылета из Кубка Стэнли сказал, что не сможет присоединиться к сборной из-за травмы
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь