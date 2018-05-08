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22:16 (мск), источник: РИА Новости

Франция, Германия и Британия сожалеют о решении США выйти из ядерной сделки

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Источник: AP 2018

«Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий. Международный режим нераспространения ядерного оружия поставлен под угрозу», — написал Макрон в своем Twitter.

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«Мы будем совместно работать над более широкими рамками ядерной активности, периода после 2025 года, баллистической активности, а также над стабильностью на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, Йемене и Ираке», — заключил французский президент.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп еще до избрания президентом жестко критиковал соглашение, называя его «худшей сделкой», и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся «исправить».

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