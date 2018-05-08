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22:26 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом опубликовал список требований к Ирану

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Белый дом опубликовал список требований к Ирану, начиная с отказа от разработки межконтинентальных баллистических ракет.

Источник: AP 2018

«Президент Трамп ясно заявляет, что, помимо того, чтобы Иран никогда не разрабатывал ядерное оружие, иранский режим также должен никогда не разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, прекратить разработку ракет, способных нести ядерное оружие и остановить передачу ракетных технологий другим сторонам», — говорится в заявлении.

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«(Иран должен) прекратить поддержку террористов, экстремистов и региональных подручных, таких как «Хезболлах», ХАМАС, «Талибан"* и «Аль-Каида"*, покончить с публично заявленной целью уничтожить Израиль, прекратить угрозы свободе навигации, особенно в Персидском заливе и Красном море, прекратить эскалацию конфликта в Йемене и дестабилизацию региона путем передачи оружия хуситам», — говорится в заявлении Белого дома.

«(Иран должен) прекратить кибератаки против США и наших союзников, включая Израиль, прекратить тяжелые нарушения прав человека… прекратить несправедливое содержание под стражей иностранцев, включая граждан США», — заключили в Белом доме.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашений с Ираном по атому.

*Террористическая организация, запрещена в РФ.

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