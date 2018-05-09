Назарбаев поздравил Пашиняна с вступлением в должность главы правительства Армении

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что под руководством Пашиняна Армения продолжит политику, направленную на устойчивое развитие и повышение социального благополучия населения страны.

«Убежден, что отношения дружбы и взаимопонимания, сложившиеся между двумя странами, будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения взаимодействия Казахстана и Армении в духе традиционного партнерства на благо наших народов», — говорится в телеграмме.