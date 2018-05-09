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00:03 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев поздравил Пашиняна с вступлением в должность главы правительства Армении

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что под руководством Пашиняна Армения продолжит политику, направленную на устойчивое развитие и повышение социального благополучия населения страны.

«Убежден, что отношения дружбы и взаимопонимания, сложившиеся между двумя странами, будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения взаимодействия Казахстана и Армении в духе традиционного партнерства на благо наших народов», — говорится в телеграмме.

Напомним, 8 мая Национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» («Исход») Никола Пашиняна.

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