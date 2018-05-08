СМИ: Израиль запустил ракеты по пригороду Дамаска

Ранее сегодня Израиль привел войска в состояние повышенной боеготовности, развернул систему ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах. На такие меры власти страны пошли после «аномальной активности» иранских войск в Сирии. Позже израильские военные сообщили, что проводят ограниченный призыв резервистов.