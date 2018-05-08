СМИ: Израиль запустил ракеты по пригороду Дамаска
Сирийские ПВО перехватили две ракеты, выпущенные Израилем по
Сирийские ПВО перехватили две ракеты, выпущенные Израилем по
По информации Jerusalem Post, по району ударили израильские истребители.
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Ранее сегодня Израиль привел войска в состояние повышенной боеготовности, развернул систему ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах. На такие меры власти страны пошли после «аномальной активности» иранских войск в Сирии. Позже израильские военные сообщили, что проводят ограниченный призыв резервистов.