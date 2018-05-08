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8 мая, источник: Коммерсантъ-Новости

СМИ: Израиль запустил ракеты по пригороду Дамаска

Сирийские ПВО перехватили две ракеты, выпущенные Израилем по Аль-Кисве в пригороде Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA и телеканал RT со ссылкой на военные источники.

Источник: AP 2018

По информации Jerusalem Post, по району ударили израильские истребители.

В пресс-службе Армии обороны Израиля отказываются комментировать информацию об ударах.

Ранее сегодня Израиль привел войска в состояние повышенной боеготовности, развернул систему ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах. На такие меры власти страны пошли после «аномальной активности» иранских войск в Сирии. Позже израильские военные сообщили, что проводят ограниченный призыв резервистов.

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