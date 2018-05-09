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01:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия раскритиковала решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном

Москва разочарована решением президента США Доноальда Трампа в одностороннем порядке выйти из соглашения по Ирану.

Источник: AP 2018

Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

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«Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является важнейшей многосторонней договоренностью, одобренной резолюцией Совета Безопасности ООН. Он не принадлежит только США, а является достоянием всего международного сообщества, которое неоднократно подтверждало заинтересованность в его сохранении и долгосрочной устойчивой реализации, — указали в МИД. — Каких-либо оснований для подрыва СВПД нет и быть не может. План действий доказал свою полную дееспособность».

В ведомстве выразили обеспокоенность тем, что «США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах», грубо попирая нормы международного права. «Объявленные 8 мая решения — это новое подтверждение недоговороспособности Вашингтона. Претензии к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана являются лишь ширмой для сведения с ним политических счетов», — говорится в заявлении.

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На Смоленской-Сенной площади пообещали, что Россия продолжит активно развивать двустороннее сотрудничество Ираном и открыта к дальнейшему взаимодействию с остальными участниками СВПД.

8 мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном. Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с «тяжелыми последствиями». Иран отказался считать сделку ничтожной.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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