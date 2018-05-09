Адвоката Трампа заподозрили в получении денег от российских олигархов

Источник: AP 2018

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Следователи спецпрокурора по так называемому «российскому делу» Роберта Мюллера допросили российского бизнесмена Виктора Вексельберга о платежах на сотни тысяч долларов, которые после президентских выборов осуществили структуры в США, связанные с его компанией, в пользу личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По информации источника, платеж Коэну якобы перечислила связанная с Вексельбергом нью-йоркская компания Columbus Nova. Помимо этого, следователи задали бизнесмену вопросы о пожертвовании в размере 300 тыс. долларов, который сделал двоюродный брат — американец Эндрю Интратер, являющийся главой Columbus Novа, в инаугурационный фонд Трампа и фонды кампании. Интратер также был допрошен следователями Мюллера, сообщили CNN два источника.

Как передает телеканал, «цель платежей, которые предшествовали санкциям (в отношении Вексельберга — ИФ) и характер деловых отношений между Вексельбергом и Коэном неясны».

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что представители команды спецпрокурора около двух месяцев назад в аэропорту Нью-Йорка пытались опросить Вексельберга. По их данным, работающие со спецпрокурором федеральные агенты остановили российского бизнесмена после того, как он сошел с трапа частного самолета, и попытались изучить содержимое его электронных устройств и опросить его.

Газета напомнила, что миллиардер присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа прошлом году.

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В начале апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Мюллер заинтересовался как минимум тремя российскими олигархами. По информации источников, команда спецпрокурора остановила одного богатого россиянина, когда его частный самолет приземлился в одном из аэропортов Нью-Йорка, и обыскала его электронные устройства. Второй российский бизнесмен был остановлен в ходе своей недавней поездки в США, однако неясно, обыскали ли его, отмечали источники. По их словам, команда Мюллера направляла также запрос о беседе третьему бизнесмену из РФ, который не был в США в последнее время. Источники тогда не назвали имена бизнесменов.

В свою очередь, адвокат Майкл Авенатти, представляющий интересы бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс), заявил, что Коэн за несколько месяцев до президентских выборов получил 500 тыс. долларов США от компании, якобы связанной с Вексельбергом, чтобы она не распространялась о предполагаемой связи с Трампом.