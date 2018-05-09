Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Как жили дети в эвакуации: невыдуманные истории
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
8Серж Саргсян ушел в отставку
03:09 (мск), источник: Интерфакс

Адвоката Трампа заподозрили в получении денег от российских олигархов

Команда спецпрокурора Мюллера опросила по этому поводу владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга.

Источник: AP 2018

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Следователи спецпрокурора по так называемому «российскому делу» Роберта Мюллера допросили российского бизнесмена Виктора Вексельберга о платежах на сотни тысяч долларов, которые после президентских выборов осуществили структуры в США, связанные с его компанией, в пользу личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Читайте также
Трамп назвал самообороной свои действия в связи с «российским делом»

По информации источника, платеж Коэну якобы перечислила связанная с Вексельбергом нью-йоркская компания Columbus Nova. Помимо этого, следователи задали бизнесмену вопросы о пожертвовании в размере 300 тыс. долларов, который сделал двоюродный брат — американец Эндрю Интратер, являющийся главой Columbus Novа, в инаугурационный фонд Трампа и фонды кампании. Интратер также был допрошен следователями Мюллера, сообщили CNN два источника.

Как передает телеканал, «цель платежей, которые предшествовали санкциям (в отношении Вексельберга — ИФ) и характер деловых отношений между Вексельбергом и Коэном неясны».

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что представители команды спецпрокурора около двух месяцев назад в аэропорту Нью-Йорка пытались опросить Вексельберга. По их данным, работающие со спецпрокурором федеральные агенты остановили российского бизнесмена после того, как он сошел с трапа частного самолета, и попытались изучить содержимое его электронных устройств и опросить его.

Газета напомнила, что миллиардер присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа прошлом году.

Читайте также
В Кремле прокомментировали американский доклад о «вмешательстве» России

В начале апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Мюллер заинтересовался как минимум тремя российскими олигархами. По информации источников, команда спецпрокурора остановила одного богатого россиянина, когда его частный самолет приземлился в одном из аэропортов Нью-Йорка, и обыскала его электронные устройства. Второй российский бизнесмен был остановлен в ходе своей недавней поездки в США, однако неясно, обыскали ли его, отмечали источники. По их словам, команда Мюллера направляла также запрос о беседе третьему бизнесмену из РФ, который не был в США в последнее время. Источники тогда не назвали имена бизнесменов.

В свою очередь, адвокат Майкл Авенатти, представляющий интересы бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс), заявил, что Коэн за несколько месяцев до президентских выборов получил 500 тыс. долларов США от компании, якобы связанной с Вексельбергом, чтобы она не распространялась о предполагаемой связи с Трампом.

Деньги, по его информации, поступили на банковский счет подставной компании Essential Consultants, которую Коэн учредил до выборов и использовал для передачи денег Клиффорд. Платежи датируются январем-августом 2017 года, заявил Авенатти.

Следите за развитием темы «Russiagate»
США вышли из ядерной сделки с Ираном
Путин предложил потеснить США с помощью «хрюшек»
Что будет с рублем после майских праздников
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
СМИ: Израиль запустил ракеты по пригороду Дамаска
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
10 лет Виталия Мутко во главе российского спорта. Как это было Закончилась целая эпоха — Мутко руководил спортом 10 лет
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь