Адвоката Трампа заподозрили в получении денег от российских олигархов
Команда спецпрокурора Мюллера опросила по этому поводу владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга.
Команда спецпрокурора Мюллера опросила по этому поводу владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга.
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Следователи спецпрокурора по так называемому «российскому делу» Роберта Мюллера допросили российского бизнесмена Виктора Вексельберга о платежах на сотни тысяч долларов, которые после президентских выборов осуществили структуры в США, связанные с его компанией, в пользу личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По информации источника, платеж Коэну якобы перечислила связанная с Вексельбергом
Как передает телеканал, «цель платежей, которые предшествовали санкциям (в отношении Вексельберга — ИФ) и характер деловых отношений между Вексельбергом и Коэном неясны».
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что представители команды спецпрокурора около двух месяцев назад в аэропорту
Газета напомнила, что миллиардер присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа прошлом году.
В начале апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Мюллер заинтересовался как минимум тремя российскими олигархами. По информации источников, команда спецпрокурора остановила одного богатого россиянина, когда его частный самолет приземлился в одном из аэропортов
В свою очередь, адвокат Майкл Авенатти, представляющий интересы бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс), заявил, что Коэн за несколько месяцев до президентских выборов получил 500 тыс. долларов США от компании, якобы связанной с Вексельбергом, чтобы она не распространялась о предполагаемой связи с Трампом.
Деньги, по его информации, поступили на банковский счет подставной компании Essential Consultants, которую Коэн учредил до выборов и использовал для передачи денег Клиффорд. Платежи датируются