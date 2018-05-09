Мнучин обещал применить против Ирана инструменты глобальной долларовой системы
По словам главы минфина США, в отношении Ирана введут «очень жесткие санкции».
По словам главы минфина США, в отношении Ирана введут «очень жесткие санкции».
Министру задали вопрос, как именно Вашингтон рассчитывает повлиять на позицию Ирана, если США путем выхода из СВПД сами исключили себя из числа участников переговоров с Тегераном.
Санкции, о которых идет речь, очень и очень жесткие. Да, мы предусмотрели отсрочку и крайне осторожно подходим к переходному периоду [отказа от иранской нефти]. В наличии есть первостепенные и второстепенные санкции, которые задействуют всю долларовую финансовую систему в США и не только.
«Мы собираемся применять очень мощные инструменты», — отметил глава минфина, ответив утвердительно на вопрос, почувствует ли Тегеран на себе реально воздействие таких санкций. «Состояние иранской экономики не слишком впечатляет, колебания курса национальной денежной единицы значительны», — аргументировал свое мнение Мнучин.
Ранее во вторник Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава американской администрации, СВПД оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции, если Тегеран решит воплотить свои «ядерные амбиции». В то же время он высказался в пользу заключения нового соглашения.
Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон после заявлений Трампа призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства. В МИД РФ указали, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвали решение Трампа ширмой для сведения политических счетов с Ираном.