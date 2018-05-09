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05:56 (мск), источник: ТАСС

Мнучин обещал применить против Ирана инструменты глобальной долларовой системы

По словам главы минфина США, в отношении Ирана введут «очень жесткие санкции».

Источник: AP 2018

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Санкции, которые США будут вводить в отношении Ирана, являются очень мощными и задействуют инструменты глобальной долларовой системы. С таким заверением выступил во вторник в эфире телеканала Fox News министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин в свете объявленного президентом Дональдом Трампом решения о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Министру задали вопрос, как именно Вашингтон рассчитывает повлиять на позицию Ирана, если США путем выхода из СВПД сами исключили себя из числа участников переговоров с Тегераном.

Санкции, о которых идет речь, очень и очень жесткие. Да, мы предусмотрели отсрочку и крайне осторожно подходим к переходному периоду [отказа от иранской нефти]. В наличии есть первостепенные и второстепенные санкции, которые задействуют всю долларовую финансовую систему в США и не только.
Стивен Мнучин
министр финансов Соединенных Штатов

«Мы собираемся применять очень мощные инструменты», — отметил глава минфина, ответив утвердительно на вопрос, почувствует ли Тегеран на себе реально воздействие таких санкций. «Состояние иранской экономики не слишком впечатляет, колебания курса национальной денежной единицы значительны», — аргументировал свое мнение Мнучин.

Ранее во вторник Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава американской администрации, СВПД оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции, если Тегеран решит воплотить свои «ядерные амбиции». В то же время он высказался в пользу заключения нового соглашения.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон после заявлений Трампа призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства. В МИД РФ указали, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвали решение Трампа ширмой для сведения политических счетов с Ираном.

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