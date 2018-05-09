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04:51 (мск), источник: Интерфакс

Госсекретарь США прибыл в Северную Корею

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в КНДР, где, как ожидается, он проведет встречи по подготовке к американо-корейскому саммиту.

Источник: AP 2018

Ранее о визите Помпео в Пхеньян рассказал глава США Дональд Трамп. «В этот самый момент госсекретарь Майк Помпео направляется в Северную Корею для подготовки моей будущей встречи с Ким Чен Ыном. Планы построены, отношения развиваются, надеюсь, что сделка состоится. И с помощью Китая, Южной Кореи и Японии удастся добиться прозрачного и безопасного будущего», — заявил во вторник Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

В конце апреля состоялся исторический саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи, на котором стороны объявили о начале переговоров по заключению мирного договора в Корейской войне, а также о стремлении добиться полной денуклеаризации полуострова. Ранее сообщалось также, что Вашингтон и Пхеньян готовят встречу Ким Чен Ына и Трампа, которая должна состояться в конце мая — начале июня.

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