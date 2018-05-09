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10:09 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем Победы

Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем Победы. Поздравление опубликовано на сайте правительства региона.

Источник: AP 2018

«День Победы — удивительный праздник. 9 Мая навсегда останется для всех нас символом Доблести, Мужества и Отваги. Это наше общее прошлое, ключевая дата, объединяющая всех благодарных потомков воинов-освободителей и тружеников тыла», — говорится в поздравлении.

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Глава региона отметил, что его история Дня Победы связана с блокадным Ленинградом.

«Для меня очень важно, что именно в Нижегородской области, в Шатках, расположен мемориал Тани Савичевой, чей дневник стал одним из символов страшной войны. Это связь регионов и поколений, которую никогда не разорвет время», — говорит врио губернатора.

Глеб Никитин напомнил, что Горьковская область внесла огромный вклад в дело Победы: отсюда на фронт уходили тысячи солдат, здесь под фашистками бомбами ковали оружие Победы, в тяжелейших условиях на предприятиях внедрялись передовые конструкторские разработки, обеспечившие техническое превосходство над врагом.

«Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла! Именно благодаря вам стала возможной Победа над самым страшным злом XX века — фашизмом. Наш долг — хранить память об этом и воспитывать подрастающее поколение в уважении к вашему Подвигу! В этот день желаю всем мирного неба над головой, здоровья и счастья! С праздником, с Днем Победы!», — добавил Глеб Никитин.

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