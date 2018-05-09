Барак Обама назвал ошибкой отказ от ядерного соглашения с Ираном

Источник: AP 2018

«В условиях, когда мы делаем ставку на дипломатию для успешного решения проблемы с Северной Кореей, отказ от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ставит под угрозу соглашение, которое обеспечило достижение с Ираном тех же самых целей, которых мы пытаемся добиться с Северной Кореей», — говорится в заявлении господина Обамы.

По словам Барака Обамы, заявление господина Трампа означает, что «Америка повернулась спиной к своим ближайшим союзникам и отходит от соглашения, выработанного ведущими американскими дипломатами, учеными и профессионалами в области разведки».