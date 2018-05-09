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08:26 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Барак Обама назвал ошибкой отказ от ядерного соглашения с Ираном

Решение Дональда Трампа о разрыве соглашения по ядерной программе Ирана ошибочно, считает бывший президент США Барак Обама.

Источник: AP 2018

«В условиях, когда мы делаем ставку на дипломатию для успешного решения проблемы с Северной Кореей, отказ от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ставит под угрозу соглашение, которое обеспечило достижение с Ираном тех же самых целей, которых мы пытаемся добиться с Северной Кореей», — говорится в заявлении господина Обамы.

По словам Барака Обамы, заявление господина Трампа означает, что «Америка повернулась спиной к своим ближайшим союзникам и отходит от соглашения, выработанного ведущими американскими дипломатами, учеными и профессионалами в области разведки».

Напомним, Дональд Трамп во вторник выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний — объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном и вновь ввел против него санкции. Такое решение он объяснил тем, что ближневосточная страна продолжает обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие, несмотря на соглашение. Переубедить американского лидера в последние недели и дни активно пытались лидеры европейских государств — в первую очередь, Франции, Германии и Великобритании.

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