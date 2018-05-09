Беспартийный Андрей Тарасенко пойдет на выборы вместе с единороссами

Источник: VLADNEWS

Беспартийный глава Приморского края — врио губернатора Андрей Тарасенко — теперь уже точно стал восьмым кандидатом-«единороссом» в борьбе за губернаторство в регионе. Как сообщил источник РИА VladNews, Тарасенко подал документы, но речь в его случае о праймериз «Единой России» не идет — так как нынешний врио губернатора края не входит в состав партии. Сложившийся парадокс собеседник агентства не прокомментировал.

«Он подал документы на выдвижение от ЕР. Намерен сформировать свою программу вместе с ЕР и затем обсудить ее с жителями,» — рассказал представить администрации региона в беседе с корреспондентом РИА VladNews.

Документы назначенный Владимиром Путиным в 2017 году Андрей Тарасенко подал 8 мая. Кроме того, на кресло губернатора Приморья претендуют председатель Думы Владивостока Андрей Брик, помощник депутата ГД РФ Вячеслав Гнездилов, глава администрации Хорольского муниципального района Приморского края Алексей Губайдуллин, председатель Федерации профсоюзов Приморского края и депутат Думы Владивостока Владимир Исаков, предприниматель и экс-лидер фракции «Единой России» в Думе Владивостока Дмитрий Пенязь, бывший депутат Думы Владивостока Александр Приходько, а также депутат ЗакСобрания Приморья Всеволод Романов. Окончательный список кандидатов от партии «Единая Россия» планируется огласить 10 мая.

А вот коммунисты со своим кандидатом еще не определились: его имя будет официально озвучено на съезде партии в июне.