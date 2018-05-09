Беспартийный Андрей Тарасенко пойдет на выборы вместе с единороссами
Глава Приморья проконсультируется по поводу предвыборной программы с правящей партией.
Глава Приморья проконсультируется по поводу предвыборной программы с правящей партией.
Беспартийный глава Приморского края — врио губернатора Андрей Тарасенко — теперь уже точно стал восьмым кандидатом-«единороссом» в борьбе за губернаторство в регионе. Как сообщил источник РИА VladNews, Тарасенко подал документы, но речь в его случае о праймериз «Единой России» не идет — так как нынешний врио губернатора края не входит в состав партии. Сложившийся парадокс собеседник агентства не прокомментировал.
«Он подал документы на выдвижение от ЕР. Намерен сформировать свою программу вместе с ЕР и затем обсудить ее с жителями,» — рассказал представить администрации региона в беседе с корреспондентом РИА VladNews.
А вот коммунисты со своим кандидатом еще не определились: его имя будет официально озвучено на съезде партии в июне.
Выборы губернатора Приморья пройдут 9 сентября — в Единый день голосования.