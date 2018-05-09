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11:59 (мск), источник: ТАСС

СМИ: иранские парламентарии подожгли флаг США и договор СВПД

В парламенте страны призвали к «пропорциональному и взаимному» действию в ответ на решение Соединенных Штатов.

Источник: AP 2018
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ТАСС, 9 мая. Несколько иранских парламентариев подожгли в среду американский флаг и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в знак протеста против решения Вашингтона выйти из этого соглашения. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его сведениям, это произошло утром на открытом заседании парламента. Как информировало агентство Reuters, в парламенте Ирана призвали к «пропорциональному и взаимному» действию от правительства страны в ответ на решение США.

Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС.

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