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13:53 (мск), источник: Коммерсантъ

В башкирском УФСБ не подтверждают информацию об уходе Олега Гайденко

В управлении ФСБ по Башкирии сегодня не подтвердили информацию об уходе из ведомства генерала Олега Гайденко (руководит управлением с 2013 года).

О его переводе на руководящий пост в погранслужбу ФСБ РФ сообщил портал «Проуфу».

По информации издания, Олега Гайденко в Башкирии сменит руководитель УФСБ по Астраханской области Юрий Шерышев, известный расследованиями антикоррупционных дел в отношении местных чиновников.

Представитель пресс-службы УФСБ по Башкирии Альфия Шайбакова сообщила «Ъ-Уфа», что «начальник управления Олег Гайденко служит по-прежнему в УФСБ России по РБ».

Ирина Самойлова

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