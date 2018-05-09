В башкирском УФСБ не подтверждают информацию об уходе Олега Гайденко

В башкирском УФСБ не подтверждают информацию об уходе Олега Гайденко

В управлении ФСБ по Башкирии сегодня не подтвердили информацию об уходе из ведомства генерала Олега Гайденко (руководит управлением с 2013 года).