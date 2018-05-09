Китай испытал на учениях новейший истребитель пятого поколения

Источник: AP 2018

ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости. Он также добавил, что принятие на вооружение ВВС страны «Цзянь-20» позволило повысить боевые навыки летного состава, регулярно стали проводиться тренировки в условиях, имитирующих реальные военные действия. По его словам, боевые учения были комбинированными, в них также приняли участие истребители J-16 и J-10C.

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«Учения играют важную роль в поддержании и повышении боевых способностей ВВС КНР, а получение на вооружение истребителя J-20 и его участие в боевых испытаниях поможет ВВС еще лучше выполнять свои обязанности по защите государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности Китая», — отметил представитель ВВС.

Китай представил «Цзянь-20» общественности два года назад в рамках авиакосмического салона Airshow China-2016 в городе Чжухай (провинция Гуандун). Разработкой истребителя занимается корпорация Chengdu Aircraft Industry Corporation. Он совершил первый пробный полет в начале 2011 года.