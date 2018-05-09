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13:37 (мск), источник: Интерфакс

Мантуров исключил включение не производящихся в РФ лекарств в санкционный список

И.о. министра подчеркнул, что ограничения нужно вводить на ту продукцию, которую Россия сама производит в достаточном количестве.

Источник: Reuters

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Контрсанкции в отношении США не должны затронуть лекарства, которые не производятся в России, заявил и.о. министра промышленности РФ Денис Мантуров.

Мы должны принимать решения по той номенклатуре продукции, которая у нас в собственном достатке. Зачем же сегодня принимать решения по лекарствам, которые у нас не производятся? — Может быть, завтра или послезавтра. Зачем сейчас закрывать такую возможность? — Нет.
Денис Мантуров
И.о. министра промышленности РФ

Министр привел в пример газотурбинные установки для малой энергетики или для газо- и нефтеперекачки. «У нас есть свои, зачем брать иностранные?» — подчеркнул он.

При этом Мантуров убежден, что решение о контрсанкциях в отношении США должны приниматься не на эмоциях, а исходя из экономической целесообразности.

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«Для нас важно не на эмоциях принимать решения, а важно очень тщательно выбирать решения и точки так же, как коллеги из Америки. Ведь они принимают не просто какие-то амбициозные решения, а экономические решения», — заявил Мантуров.

Он подчеркнул, что самое важное — не допустить серьезного ущерба для российской промышленности от введения контрсанкций.

«Вот этого мы не должны допустить. Это самое главное», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос «Интерфакса», не причинят ли контрсанкции больше вреда России, чем США.

Санкционные планы

13 апреля спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех четырех фракций был инициирован проект закона, который позволяет президенту и правительству использовать запреты и меры ограничительного характера, в том числе по поставкам лекарств из США. Позднее Володин сообщил, что в Россию из США поставляется 1019 лекарственных препаратов. Он заверил, что под санкции не подпадут 90 препаратов, аналогов которым нет в стране.

20 апреля спикер Госдумы заявил, что депутаты обязательно поставят перед новым премьер-министром РФ вопрос о необходимости полного импортозамещения лекарств на отечественном рынке, так как сегодня ситуацию в этой сфере нельзя считать удовлетворительной.

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