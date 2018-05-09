Лукашенко намерен встретиться с Путиным 14 мая в Сочи
На переговорах будут обсуждаться состояние и перспективы двусторонних отношений, главы государств затронут и другие вопросы.
На переговорах будут обсуждаться состояние и перспективы двусторонних отношений, главы государств затронут и другие вопросы.
МИНСК, 9 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным ориентировочно 14 мая, об этом глава государства сообщил журналистам в среду в Минске.
Сегодня белорусский президент принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Он возложил венок к монументу Победы в центре белорусской столицы, после чего по традиции пообщался с ветеранами, дипломатами и журналистами.
«Встреча состоится в районе 14 мая, буквально на днях», — сказал Лукашенко. По его словам, лидеры двух стран «уже договорились об этом».
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Лукашенко сообщил, что на сочинской встрече президенты обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, будут затронуты и проблемные вопросы.
По его словам, данную встречу предложила провести российская сторона.
«Я, конечно, с интересом буду ее ждать. Хотел бы услышать, какие есть