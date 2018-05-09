Лукашенко намерен встретиться с Путиным 14 мая в Сочи

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным ориентировочно 14 мая, об этом глава государства сообщил журналистам в среду в Минске.

Сегодня белорусский президент принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Он возложил венок к монументу Победы в центре белорусской столицы, после чего по традиции пообщался с ветеранами, дипломатами и журналистами.

«Встреча состоится в районе 14 мая, буквально на днях», — сказал Лукашенко. По его словам, лидеры двух стран «уже договорились об этом».

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на пресс-службу Кремля, в Сочи 14 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. На саммите будут обсуждены актуальные вопросы сотрудничества стран-участниц ЕАЭС. О своем участии заявили лидеры стран, которые входят в данную интеграционную структуру. О том, что он примет участие в сочинском саммите, заявил избранный премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Высший Евразийский экономический совет — высший наднациональный орган Таможенного союза и Единого экономического пространства. Принятые решения становятся обязательными для выполнения во всех государствах-участниках. Совет определяет состав и полномочия прочих регулирующих структур. В состав ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Россия.

Лукашенко сообщил, что на сочинской встрече президенты обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, будут затронуты и проблемные вопросы.

По его словам, данную встречу предложила провести российская сторона.