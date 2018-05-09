Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Привет США: мимо доллара и санкций Китай идет в Крым
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Как жили дети в эвакуации: невыдуманные истории
Туризм оказался очень вредным для окружающей среды
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Судебная тяжба: Проклова разделит дом с бывшим - СМИ
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
«Приговор»: профессор из США о новом правительстве РФ - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
10Историческая встреча лидеров двух Корей
15:41 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко намерен встретиться с Путиным 14 мая в Сочи

На переговорах будут обсуждаться состояние и перспективы двусторонних отношений, главы государств затронут и другие вопросы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным ориентировочно 14 мая, об этом глава государства сообщил журналистам в среду в Минске.

Читайте также
Лукашенко выступил против «приватизации победы в Великой Отечественной войне»

Сегодня белорусский президент принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Он возложил венок к монументу Победы в центре белорусской столицы, после чего по традиции пообщался с ветеранами, дипломатами и журналистами.

«Встреча состоится в районе 14 мая, буквально на днях», — сказал Лукашенко. По его словам, лидеры двух стран «уже договорились об этом».

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на пресс-службу Кремля, в Сочи 14 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. На саммите будут обсуждены актуальные вопросы сотрудничества стран-участниц ЕАЭС. О своем участии заявили лидеры стран, которые входят в данную интеграционную структуру. О том, что он примет участие в сочинском саммите, заявил избранный премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Высший Евразийский экономический совет — высший наднациональный орган Таможенного союза и Единого экономического пространства. Принятые решения становятся обязательными для выполнения во всех государствах-участниках. Совет определяет состав и полномочия прочих регулирующих структур. В состав ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Россия.

Лукашенко сообщил, что на сочинской встрече президенты обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, будут затронуты и проблемные вопросы.

По его словам, данную встречу предложила провести российская сторона.

«Я, конечно, с интересом буду ее ждать. Хотел бы услышать, какие есть все-таки вопросы, может быть, у Российской Федерации. Мы же тоже не святые, могут быть и к нам вопросы, а может быть, и претензии. Мы готовы их за столом переговоров обсуждать. Но в том, что у нас будет порядок и нормальные отношения с Российской Федерацией, вы можете нисколько не сомневаться», — сказал Лукашенко.

Все новости региона
 Лукашенко о продуктовых войнах с Россией: это просто стыдобище
Прямая трансляция акции 'Бессмертный полк' в Москве
В Москве проходит акция «Бессмертный полк» (видеотрансляция)
Тонны шоколада заблокировали трассу в Польше
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
Forbes назвал самого влиятельного человека в мире
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
В Польше начали расследование в отношении «Газпрома»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби? Главные события очередного дня на мировом форуме в Дании
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь