Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Без украинства: Одесса превращается в новый Севастополь - эксперт
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Сын Владимира Преснякова растет копией папы
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Волочкова сбросила топ от бикини – СМИ
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
«Приговор»: профессор из США о новом правительстве РФ - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
16:23 (мск), источник: Интерфакс

Трамп лично встретит из КНДР госсекретаря США и освобожденных американцев

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп направляется встречать госсекретаря Майкла Помпео и американцев, освобожденных северокорейскими властями из заключения.

Источник: AP 2018
Фоторепортаж
Историческая встреча лидеров двух Корей

«Госсекретарь Помпео и его “гости” приземлятся на базе ВВС “Эндрюс” в два часа дня (21:00 по Москве — ИФ). Я буду там, чтобы их поприветствовать. Очень волнительно!» — написал Трамп в своем твиттере.

Ранее в среду со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи сообщалось, что Помпео договорился с руководством КНДР об освобождении трех американских граждан, которые находились в заключении в этой стране.

Один заключенный Ким Дон Чель находился в заключении с октября 2015 года, он был арестован, обвинен в шпионской деятельности и приговорен к 10 годам. Двое других Ким Сан Дук и Ким Хак Сон преподавали в Пхеньянском университете науки и технологии, они были арестованы чуть более года назад по обвинению «в ведении враждебной деятельности в отношении КНДР».

В Москве проходит акция «Бессмертный полк» (видеотрансляция)
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
В России прошла акция «Бессмертный полк» (фото)
Тонны шоколада затопили дорогу после аварии в Польше
Кто впервые вошел в рейтинг самых влиятельных людей мира
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби? Главные события очередного дня на мировом форуме в Дании
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь