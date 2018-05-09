Трамп лично встретит из КНДР госсекретаря США и освобожденных американцев

«Госсекретарь Помпео и его “гости” приземлятся на базе ВВС “Эндрюс” в два часа дня (21:00 по Москве — ИФ). Я буду там, чтобы их поприветствовать. Очень волнительно!» — написал Трамп в своем твиттере.
Ранее в среду со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи сообщалось, что Помпео договорился с руководством КНДР об освобождении трех американских граждан, которые находились в заключении в этой стране.
Один заключенный Ким Дон Чель находился в заключении с октября 2015 года, он был арестован, обвинен в шпионской деятельности и приговорен к 10 годам. Двое других Ким Сан Дук и Ким Хак Сон преподавали в Пхеньянском университете науки и технологии, они были арестованы чуть более года назад по обвинению «в ведении враждебной деятельности в отношении КНДР».