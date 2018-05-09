Лукашенко: акцию «Бессмертный полк» в Минске никто не запрещал

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране никому не запрещают чтить память погибших в Великой Отечественной войне и призвал не политизировать акцию «Бессмертный полк» Минске.

Организаторы «Бессмертного полка» в Минске накануне акции заявили, что Мингорисполком не разрешил провести ее в центре белорусской столицы. 8 мая появилась информация, что акцию разрешили. Утром 9 мая более полутора тысяч участников «Бессмертного полка» с портретами фронтовиков и праздничными растяжками и флагами прошли по проспекту Независимости к площади Победы в Минске.

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«Мне задали вопрос: почему нам запретили с портретами родных, погибших пройти или прийти… Так вот, запомните: в Беларуси никогда никто святое не запрещал и запрещать не будет», — заявил Лукашенко журналистам в среду в Минске. Он традиционно пообщался с прессой после того, как принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Президент уточнил, что ранее в Минске на 9 мая было шествие ветеранов, но потому из-за того, что ветераны имеют солидный возраст от такого формата акции отказались.

«Если кто-то хочет, чтобы мы вернулись к старому формату, когда мы пешком шли с ветеранами войны до памятника с портретами… Но ветераны попросили… “Сделайте так, чтобы нам удобно было”. Но если народ просит снова пройти с портретами, флагами — в будущем году мы это организуем. Только не надо это политизировать и заявлять, что мы чуть ли не запрещаем что-то», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что запрета на «Бессмертный полк» в Беларуси не было и не будет.

«Каждый вправе почтить память своих героев, пройтись там, где он считает нужным, с портретом и возложить цветы. Это святое, великое. Так будет всегда в Беларуси», — подчеркнул глава государства.