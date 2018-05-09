Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Привет США: мимо доллара и санкций Китай идет в Крым
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Солдат смог увидеть рождение дочки, сидя на полу аэропорта
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Солдаты голову бы свернули: ответ РФ на отказ Киева от Дня Победы
Украина решила наказать пограничников ФСБ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Судебная тяжба: Проклова разделит дом с бывшим мужем - СМИ
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
«Приговор»: профессор из США о новом правительстве РФ - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
16:45 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: акцию «Бессмертный полк» в Минске никто не запрещал

Президент также отметил, что традиция проведения памятных акций по случаю событий Великой Отечественной войны «уже в крови белорусов».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране никому не запрещают чтить память погибших в Великой Отечественной войне и призвал не политизировать акцию «Бессмертный полк» Минске.

Организаторы «Бессмертного полка» в Минске накануне акции заявили, что Мингорисполком не разрешил провести ее в центре белорусской столицы. 8 мая появилась информация, что акцию разрешили. Утром 9 мая более полутора тысяч участников «Бессмертного полка» с портретами фронтовиков и праздничными растяжками и флагами прошли по проспекту Независимости к площади Победы в Минске.

Читайте также
Лукашенко намерен встретиться с Путиным 14 мая в Сочи

«Мне задали вопрос: почему нам запретили с портретами родных, погибших пройти или прийти… Так вот, запомните: в Беларуси никогда никто святое не запрещал и запрещать не будет», — заявил Лукашенко журналистам в среду в Минске. Он традиционно пообщался с прессой после того, как принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Президент уточнил, что ранее в Минске на 9 мая было шествие ветеранов, но потому из-за того, что ветераны имеют солидный возраст от такого формата акции отказались.

«Если кто-то хочет, чтобы мы вернулись к старому формату, когда мы пешком шли с ветеранами войны до памятника с портретами… Но ветераны попросили… “Сделайте так, чтобы нам удобно было”. Но если народ просит снова пройти с портретами, флагами — в будущем году мы это организуем. Только не надо это политизировать и заявлять, что мы чуть ли не запрещаем что-то», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что запрета на «Бессмертный полк» в Беларуси не было и не будет.

«Каждый вправе почтить память своих героев, пройтись там, где он считает нужным, с портретом и возложить цветы. Это святое, великое. Так будет всегда в Беларуси», — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что традиция проведения памятных акций по случаю событий Великой Отечественной войны «уже в крови белорусов».

Все новости региона
 Лукашенко: акцию 'Бессмертный полк' в Минске никто не запрещал
Беларусь с новым тренером сыграет против Швейцарии
В Москве проходит акция «Бессмертный полк» (видеотрансляция)
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
В России прошла акция «Бессмертный полк» (фото)
Тонны шоколада затопили дорогу после аварии в Польше
Кто впервые вошел в рейтинг самых влиятельных людей мира
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби? Главные события очередного дня на мировом форуме в Дании
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь