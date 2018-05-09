США ввели санкции против российских оборонных структур

Источник: Reuters

Она обвиняет их в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения. Госдепартамент США разместил уведомление в Федеральном реестре.

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Согласно документу, в список ограничительных мер попадают 28 структур. Среди них — учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн «БАРЛ», а также Главное управление Генштаба России.