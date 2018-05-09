В Госдуме оценили идею продлить полномочия президента до трех сроков

Источник: РИА Новости

Ранее спикер заксобрания Чечни Магомед Даудов заявил, что парламент региона подготовил и на ближайшем заседании обсудит внесение в Госдуму законопроекта о продлении полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд.

Я думаю, что такие решения, конечно, надо принимать в результате серьезного обсуждения и (нахождения) общенационального консенсуса. Михаил Емельянов зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Читайте также Подсчитаны расходы на выполнение нового майского указа Путина

Около месяца назад с подобной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что у действующего президента Владимира Путина «нет альтернативы» и следует подумать над решением о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваясь двумя подряд. Республиканский парламент поддержал предложение Кадырова и обещал рассмотреть возможность подготовки соответствующего законопроекта.