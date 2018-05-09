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22:35 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме оценили идею продлить полномочия президента до трех сроков

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вопрос о продлении полномочий президента России с двух до трех сроков требует национального согласия, считает зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Источник: РИА Новости

Ранее спикер заксобрания Чечни Магомед Даудов заявил, что парламент региона подготовил и на ближайшем заседании обсудит внесение в Госдуму законопроекта о продлении полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд.

Я думаю, что такие решения, конечно, надо принимать в результате серьезного обсуждения и (нахождения) общенационального консенсуса.
Михаил Емельянов
зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству
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Около месяца назад с подобной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что у действующего президента Владимира Путина «нет альтернативы» и следует подумать над решением о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваясь двумя подряд. Республиканский парламент поддержал предложение Кадырова и обещал рассмотреть возможность подготовки соответствующего законопроекта.

Ранее Путин, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность участия в выборах-2030, сказал, что подобное предположение «немножко смешно» и он не собирается «до 100 лет здесь сидеть». К весне 2030 года Путину будет 77 лет.

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