В Госдуме оценили идею продлить полномочия президента до трех сроков

Ранее спикер заксобрания Чечни Магомед Даудов заявил, что парламент региона подготовил и на ближайшем заседании обсудит внесение в Госдуму законопроекта о продлении полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд.
Я думаю, что такие решения, конечно, надо принимать в результате серьезного обсуждения и (нахождения) общенационального консенсуса.
Михаил Емельяновзампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству
Около месяца назад с подобной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что у действующего президента Владимира Путина «нет альтернативы» и следует подумать над решением о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваясь двумя подряд. Республиканский парламент поддержал предложение Кадырова и обещал рассмотреть возможность подготовки соответствующего законопроекта.
Ранее Путин, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность участия в выборах-2030, сказал, что подобное предположение «немножко смешно» и он не собирается «до 100 лет здесь сидеть». К весне 2030 года Путину будет 77 лет.