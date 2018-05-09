Премьеры Казахстана и России обсудили график предстоящих контактов
Сагинтаев поздравил Медведева с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации.
Сагинтаев поздравил Медведева с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации.
АСТАНА, 9 мая — Sputnik.
По данным
Главы правительств обсудили график предстоящих контактов, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.
Кроме этого, Сагинтаев и Медведев обменялись поздравлениями с днем победы в Великой Отечественной войне.
8 мая Дмитрий Медведев указом президента России Владимира Путина был назначен председателем правительства.