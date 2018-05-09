Премьеры Казахстана и России обсудили график предстоящих контактов

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 мая — Sputnik. Премьер-министры Казахстана и России Бакытжан Сагинтаев и Дмитрий Медведев провели телефонный разговор.

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По данным пресс-службы российского правительства, разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны. Сагинтаев передал Медведеву поздравления с утверждением на пост главы российского правительства.

Главы правительств обсудили график предстоящих контактов, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме этого, Сагинтаев и Медведев обменялись поздравлениями с днем победы в Великой Отечественной войне.