Лукашенко прокомментировал выход США из ядерной сделки с Ираном

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Выход США из ядерной сделки с Ираном не должен привести к новой войне, такое мнение в среду в ходе общения с представителями дипкорпуса высказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Лукашенко в среду принял участие в праздновании Дня Победы. На торжественных мероприятиях присутствовали и представители дипломатического корпуса. С ними, а, в частности, и с послом Евросоюза Андреа Викторин, президент обсудил главную международную новость — выход США из ядерной сделки с Ираном.

«Вы не расстраивайтесь. Пошумит-пошумит, и вернется на круги своя», — обратился президент к дипломатам.

Лукашенко уверен: к новой войне ситуация не должна привести. Тем более, что, начавшись в Ближневосточном регионе, она «не факт, что там закончится». «Нам надо вот это (спокойное — Sputnik) небо», — добавил Лукашенко, его общение с дипкорпусом показали в эфире телеканала ОНТ.

Прокомментировал Лукашенко и планы Беларуси в сфере ядерных разработок. «Мы не бросаемся на производство ядерных материалов. Мы подождем», — отметил глава государства.