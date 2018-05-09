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9 мая, источник: Известия

США требуют от Ирана отчитаться о «военной составляющей» ядерной программы

Вашингтон требует от Ирана отчитаться о «военной составляющей» ядерной программы и не обогащать уран, несмотря на выход Соединенных Штатов из СВПД.

Источник: AP 2018

Высокопоставленный представитель администрации США заявил о том, что Белый дом готов к дальнейшим обсуждениям по Тегерану, в том числе со странами, подписавшими с ним договоренности, не исключая РФ и Китай.

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«Очевидно, что политика США такова, что иранский режим не должен обогащать уран, что иранский режим должен предпринять шаги, которые уже раньше должны были от них требоваться: полностью отчитаться не только о возможной, а о определенной уже в прошлом военной составляющей их ядерной программы, и так далее — придерживаться международных норм, — цитирует «РИА Новости» представителя американской администрации.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого Россией, США, Британией, Китаем, Францией и Германией 15 июля 2015 года.

Документ имеет принципиальное значение и был одобрен специальной резолюцией СБ ООН. Согласно соглашению Иран допускал на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), а Запад, в свою очередь, обязался снять с Тегерана санкции.

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