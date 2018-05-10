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00:04 (мск), источник: РИА Новости

Генсек ООН отметил вклад СССР в победу над фашизмом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил вклад Советского союза в победу над фашизмом. Об этом он сказал в ходе выставки, приуроченной к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, которая прошла 9 мая в штаб-квартире ООН.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В фойе здания Генеральной Ассамблеи были представлены стенды девяти государств-членов СНГ, повествующие о вкладе каждой страны в борьбу с нацизмом в 1941—1945 годах.

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Также были выставлены стенды с информацией и фотографиями о «лагере смерти» Собибор и историей организованного в октябре 1943 года советским офицером Александром Печерским массовом побеге из лагеря.

Участниками выставки стали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. На презентацию пришли постпреды Украины, Венгрии, Словакии и представители других государств, а также Гутерреш.

По его словам, сегодня организация подобной совместной выставки «имеет больше значения, чем в предыдущие годы».

Я верю, что всем нам крайне необходимо напоминать себе об уроках Второй мировой войны, Великой Отечественной войны — для Советского Союза. Это были абсолютно невообразимые, опустошительные разрушения в мире. Я думаю, нам нужно воздать должное тому, что в Советском Союзе предпринимались наибольшие военные усилия против нацизма, а также тому, что Советский Союз понес наибольшие жертвы — человеческие и другие, чтобы победить нацизм.
Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН

«Самым худшим преступлением нацизма» он назвал Холокост. Сегодня же, по его словам, антисемитизм, ненависть к исламу и другие формы ненависти распространяются по миру.

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«В последнее время мы видим, что неонацистское послание вновь поднимается. Мы видим политические движения, которые либо признают свою неонацистсую связь либо используют символику, образы, слова, например “кровь и почва”, мы слышим как их повторяют на демонстрациях в разных частях света. Это — рак, который вновь начинает расползаться, и я думаю, что наш долг — сделать все возможное, чтобы излечить эту ужасную болезнь. Память о тех, кто победил нацизм в 45-м году, эта память поможет нам победить любое проявление неонацизма в наше время», — сказал генсек ООН.

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на открытии, напомнил, что «по некоторым оценкам, 28 миллионов советских людей принесли свою жизнь в жертву в этой ужасной войне, чтобы победить нацизм, а в Европе оценки доходят до 50 миллионов погибших».

«Я лично помню трех своих дядей, которые погибли во время Второй мировой войны, и своего отца, который не погиб, как вы можете теперь видеть. Мой отец ушел на войну, когда ему было 17 лет, добавив год к своему возрасту, с которым он прожил до конца своей жизни. Он закончил в Берлине, когда ему был 21 год. Теперь даже трудно это представить», — сказал Небензя.

Он поблагодарил тех, кто пришел на выставку, чтобы «отметить с нами день этой великой Победы для всего человечества». «Мы сегодня живем в трудное время, но у нас есть особая ответственность — сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить повторение подобного», — подчеркнул российский постпред.

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