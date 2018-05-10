Израиль сообщил о 20 выпущенных Ираном из Сирии ракетах

Источник: Reuters

По его словам, информации о наличии потерь или материальном ущербе не поступало.

«Около полуночи зафиксированы пуски около 20 ракет по передовым позициям на Голанских высотах со стороны иранских сил “Аль-Кудс”», — приводит «РИА Новости» слова представителя армии. Он отметил, что часть ракет была перехвачена батареями ПРО «Железный купол».

Ранее сообщалось, что сирены тревоги сработали на границе Израиля с Сирией.