Пенсионный возраст тронулся с места
Его смещает рост численности не уходящих на пенсию добровольно.
Его смещает рост численности не уходящих на пенсию добровольно.
Дискуссия о повышении пенсионного возраста в России вошла в практическую плоскость — об этом заявил
Правительство «в самое ближайшее время» внесет в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, заявил 8 мая и. о.
Так, в майском препринте статьи Кортни Койл из американского колледжа Уэсли дается обзор дискуссии о причинах, вызвавших с 1990-х годов увеличение доли работающих пожилых в их возрастной группе — это один из главных трендов рынка труда США. Процесс начался в середине 1980-х годов для мужчин старше 60 лет и захватил и более возрастные группы. Так, среди мужчин в возрасте 60−64 года число работающих выросло с 53% в 1994 году до 62% в 2016 году. Для группы 65−69 лет прирост был еще существеннее — с 25% в 1985 году до 37% в 2016 году. Участие женщин начало расти еще раньше — по крайней мере, с начала 1980-х. Отметим, до этого в течение всего XX века доля работающих пожилых в своей группе сокращалась параллельно росту реальных доходов.
Занятость в пожилом возрасте существенно зависит от
Улучшение здоровья и снижение смертности в старших возрастах, по мнению авторов работы, объясняют изменения в карьерном поведении пожилых только отчасти. То же самое относится и к образованию — хотя синих воротничков постепенно заменяют белые, это вряд ли может объяснить более чем треть роста числа работающих пожилых. Одну пятую сдвига может объяснить изменение госрегулирования пенсионных планов в США — поздний выход на пенсию дает дополнительные выплаты. В то же время сократилось и число фирм, предоставляющих медстраховку в пожилом возрасте — для тех, кто не может ее оплатить, работа становится единственным способом иметь доступ к медпомощи по крайней мере до 65 лет (после этого возраста ряд категорий могут получить госмедстраховку Medicare).
Для российских пенсионеров,
Исходя из этой логики, ресурсы от повышения в РФ пенсионного возраста рациональнее инвестировать не столько в дополнительное пенсионное обеспечение, сколько в медицину и образование, в том числе для старших возрастных групп. Сокращение же числа вынужденных работать пожилых по крайней мере отчасти компенсирует рост числа не желающих прекращать работу, несмотря на достижение пенсионного возраста — в том числе и повышенного.
Анастасия Мануйлова, Дмитрий Бутрин