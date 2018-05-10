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19:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Пенсионный возраст тронулся с места

Его смещает рост численности не уходящих на пенсию добровольно.

Источник: Reuters

Дискуссия о повышении пенсионного возраста в России вошла в практическую плоскость — об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев при назначении его в Госдуме. Экономисты в мире теперь не сомневаются в том, что увеличение доли работающих в старших возрастных группах является основным трендом, который уже меньше зависит от конструкции пенсионной системы и больше — от других причин. В США, как следует из майской публикации Кортни Койл из колледжа Уэсли, на рост продолжительности трудовой жизни, затрагивающей теперь и мужчин, влияет усиление роли женщин в экономике. В России этот ресурс меньше, но в будущем сокращению числа вынужденных работать на пенсии будет противостоять рост числа работающих по достижении пенсионного возраста добровольно.

Правительство «в самое ближайшее время» внесет в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, заявил 8 мая и. о. премьер-министра Дмитрий Медведев, по завершении выступления утвержденный в этой должности. Вопрос больше не является политическим табу. Экономических же аргументов против той или иной схемы увеличения возраста выхода на пенсию почти не осталось даже в РФ. Между тем среди факторов, которые влияют на средние сроки прекращения трудовой деятельности в старших возрастах, обнаруживаются новые — и их значение, вероятно, будет расти.

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Так, в майском препринте статьи Кортни Койл из американского колледжа Уэсли дается обзор дискуссии о причинах, вызвавших с 1990-х годов увеличение доли работающих пожилых в их возрастной группе — это один из главных трендов рынка труда США. Процесс начался в середине 1980-х годов для мужчин старше 60 лет и захватил и более возрастные группы. Так, среди мужчин в возрасте 60−64 года число работающих выросло с 53% в 1994 году до 62% в 2016 году. Для группы 65−69 лет прирост был еще существеннее — с 25% в 1985 году до 37% в 2016 году. Участие женщин начало расти еще раньше — по крайней мере, с начала 1980-х. Отметим, до этого в течение всего XX века доля работающих пожилых в своей группе сокращалась параллельно росту реальных доходов.

Занятость в пожилом возрасте существенно зависит от социально-демографической характеристики работника — так, она выше для тех, кто имеет более высокий уровень образования, для белых и для женатых мужчин. Кортни Койл обсуждает в том числе влияние увеличения образованности женщин и их роли в экономике на эти показатели. Среди женщин по-прежнему больше шансов быть занятыми у замужних, но за последние десятилетия женщины-одиночки почти их догнали.

При этом женщины чаще выбирают частичную занятость, а мужчины — самозанятость.

Улучшение здоровья и снижение смертности в старших возрастах, по мнению авторов работы, объясняют изменения в карьерном поведении пожилых только отчасти. То же самое относится и к образованию — хотя синих воротничков постепенно заменяют белые, это вряд ли может объяснить более чем треть роста числа работающих пожилых. Одну пятую сдвига может объяснить изменение госрегулирования пенсионных планов в США — поздний выход на пенсию дает дополнительные выплаты. В то же время сократилось и число фирм, предоставляющих медстраховку в пожилом возрасте — для тех, кто не может ее оплатить, работа становится единственным способом иметь доступ к медпомощи по крайней мере до 65 лет (после этого возраста ряд категорий могут получить госмедстраховку Medicare).

Для российских пенсионеров, по-видимому, в ближайшие годы будут актуальны те же тренды, за вычетом того, что в РФ потенциал вовлечения пожилых женщин в работу ниже.

Сейчас в РФ около половины выходящих на пенсию продолжают работать — в большинстве случаев не желая терять доход. Главной же причиной увольнений в пожилом возрасте становится состояние здоровья.

Исходя из этой логики, ресурсы от повышения в РФ пенсионного возраста рациональнее инвестировать не столько в дополнительное пенсионное обеспечение, сколько в медицину и образование, в том числе для старших возрастных групп. Сокращение же числа вынужденных работать пожилых по крайней мере отчасти компенсирует рост числа не желающих прекращать работу, несмотря на достижение пенсионного возраста — в том числе и повышенного.

Анастасия Мануйлова, Дмитрий Бутрин

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