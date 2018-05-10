В Госдуме предложили наказывать за привлечение подростков к митингам

Источник: РИА "Новости"

Авторы законопроекта отметили, что число несовершеннолетних участников подобных мероприятий растет, однако подчеркнули, что их инициатива касается не молодежи, а «популистов от политики», которые пытаются использовать детей в своих целях.

Один из авторов инициативы, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко считает, что проблема заключается «не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм».

По его мнению, «по-настоящему свободное общество может быть только правовым».

Если кому-то не нравится закон, который регулирует проведение митингов, то надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать. Евгений Ревенко замсекретаря генсовета партии «Единая Россия»

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Другой автор проекта, зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия») предупредил, что участие в несогласованных акциях может негативно сказаться на дальнейшей карьере, поскольку факт нарушения общественного порядка вызовет вопросы при приеме на работу в госструктуры.