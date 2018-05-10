В Госдуме предложили наказывать за привлечение подростков к митингам

Авторы законопроекта отметили, что число несовершеннолетних участников подобных мероприятий растет, однако подчеркнули, что их инициатива касается не молодежи, а «популистов от политики», которые пытаются использовать детей в своих целях.
Один из авторов инициативы, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко считает, что проблема заключается «не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм».
По его мнению, «по-настоящему свободное общество может быть только правовым».
Если кому-то не нравится закон, который регулирует проведение митингов, то надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать.
Евгений Ревенко замсекретаря генсовета партии «Единая Россия»
Другой автор проекта, зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия») предупредил, что участие в несогласованных акциях может негативно сказаться на дальнейшей карьере, поскольку факт нарушения общественного порядка вызовет вопросы при приеме на работу в госструктуры.
По словам Ревенко, если в 2017 году было задержано 475 подростков по всей стране, то только на одной акции 5 мая 2018 года — 223. Законопроект будет внесен в Госдуму 10 мая.