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03:08 (мск), источник: Известия

В Госдуме предложили наказывать за привлечение подростков к митингам

Депутаты от «Единой России» предложили поправки в КоАП, согласно которым вовлечение подростков в несанкционированные митинги будет грозить организаторам штрафом до полумиллиона рублей или арестом на 15 суток.

Источник: РИА "Новости"

Авторы законопроекта отметили, что число несовершеннолетних участников подобных мероприятий растет, однако подчеркнули, что их инициатива касается не молодежи, а «популистов от политики», которые пытаются использовать детей в своих целях.

Один из авторов инициативы, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко считает, что проблема заключается «не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм».

По его мнению, «по-настоящему свободное общество может быть только правовым».

Если кому-то не нравится закон, который регулирует проведение митингов, то надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать.
Евгений Ревенко
замсекретаря генсовета партии «Единая Россия»
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Другой автор проекта, зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия») предупредил, что участие в несогласованных акциях может негативно сказаться на дальнейшей карьере, поскольку факт нарушения общественного порядка вызовет вопросы при приеме на работу в госструктуры.

По словам Ревенко, если в 2017 году было задержано 475 подростков по всей стране, то только на одной акции 5 мая 2018 года — 223. Законопроект будет внесен в Госдуму 10 мая.

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