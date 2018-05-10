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02:39 (мск), источник: ТАСС

Fox: встреча Трампа и Ким Чен Ына планируется на начало июня в Сингапуре

Ранее глава США заявил, что место и время его встречи с лидером КНДР объявят в ближайшие три дня.

Источник: AP 2018

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына намечена на начало июня и пройдет в Сингапуре. Об этом сообщил в среду со ссылкой на свои источники американский телеканал Fox News.

Как заявил в среду журналистам Трамп, место и время его встречи с Ким Чен Ыном будут объявлены в ближайшие три дня. При этом он отметил, что речь не идет о пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Кореей. Агентство Associated Press, ссылаясь на свои источники в администрации США, сообщило, что на данный момент Сингапур является наиболее вероятным местом саммита, запланированного на конец мая или начала июня.

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