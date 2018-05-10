Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Сын Владимира Преснякова растет копией папы
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Солдаты голову бы свернули: ответ РФ на отказ Киева от Дня Победы
Украина решила наказать пограничников ФСБ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Судебная тяжба: Проклова разделит дом с бывшим мужем - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
«Приговор»: профессор из США о новом правительстве РФ - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
03:38 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дни международного бизнеса впервые пройдут в Хабаровске

Ожидается участие представителей десяти зарубежных стран.

10—12 июня в Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса. Деловой проект призван содействовать продвижению товаров и услуг производителей Хабаровского края на зарубежные рынки и заключению новых экспортных контрактов. Инициатором и организатором мероприятия выступает правительство региона.

Ожидается, что в Днях международного бизнеса примут участие делегации Японии, Китая, Монголии, Республики Корея, Вьетнама, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службой правительства региона.

«Проект позволит комплексно презентовать экспортный, инвестиционный и туристический потенциалы Хабаровского края, сформировать у наших зарубежных коллег образ Хабаровского края, как надежного внешнеэкономического партнера. Мы рассчитываем, что результатом проведения Дней международного бизнеса станут новые экспортные контракты предприятий и организаций нашего региона, большое количество иностранцев сможет на месте ознакомиться с потенциалом международного сотрудничества края», — отметил министр международного и межрегионального сотрудничества края Вячеслав Дианов.

В рамках деловой программы мероприятия будет работать международная выставка, на которой представят экспортный потенциал Хабаровского края, организуют индивидуальные деловые переговоры краевых предпринимателей с зарубежными бизнесменами, а также презентуют экспортный, инвестиционный и туристический потенциал Хабаровского края для иностранных гостей.

Для краевых предпринимателей, заинтересованных в выходе на внешние рынки, будет организована серия круглых столов, мастер-классов и семинаров, в ходе которых федеральные и региональные спикеры расскажут об особенностях продвижения производимой продукции и услуг на внешние рынки, тонкостях реализации экспортных проектов, поделятся успешными практиками.

Желание участвовать в выставке и деловых переговорах с зарубежными партнерами уже выразили свыше 80 компаний и организаций Хабаровского края.

Все новости региона
 От нефти в России ждут доходов
Ветеран, за которого вступился Путин, рассказал о случае с сотрудником ФСО
Израиль сообщил о 20 выпущенных Ираном из Сирии ракетах
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
В акции «Бессмертный полк» участвовали более десяти млн россиян
МИД России отреагировал на новые американские санкции
В ГД оценили идею продлить полномочия президента до трех сроков
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
Тонны шоколада затопили дорогу после аварии в Польше
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира Чехи станут первым серьезным соперником команды Ильи Воробьева на турнире
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь