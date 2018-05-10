Хабаровчане в День Победы записались на службу по контракту в центре города

В День Победы в Хабаровске впервые развернули этот новый высокотехнологичный комплекс. Его разместили на шасси автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-43118, на кузов которого установили сам модуль пункта отбора и многофункциональный прицеп. Используя его, служащие организовали сцену, с которой звучали патриотические музыкальные композиции и песни военных лет, сообщает пресс-служба минобороны России.

«Сотрудники мобильного пункта рассказали кандидатам о специфике службы, денежном довольствии, обеспечении вещевым имуществом, жильём, различных льготах, положенных военнослужащим по контракту», — говорится в сообщении.

Мобильный пункт посетили свыше 700 человек. Все желающие смогли ознакомиться с особенностями прохождения службы по контракту в соединениях и воинских частях ВВО и при желании подать заявление. Всего на территории округа работает 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту.