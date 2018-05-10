Посол Франции в РФ планирует посетить Хабаровск

Посол Франции в России Сильви Берманн намерена посетить Дальний Восток после визита президента Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант».



После визита Макрона в Россию Сильви Берманн планирует посетить Хабаровск и Сахалин, а также доехать до Владивостока по Транссибу.

«Это путешествие (по Транссибу) я когда-то проделала в обратном направлении, возвращаясь из Китая, но Владивосток тогда был закрытым городом», — говорит посол.