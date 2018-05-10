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04:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Посол Франции в РФ планирует посетить Хабаровск

Сильви Берманн мечтает доехать до Владивостока на поезде.

Источник: AP 2018

Посол Франции в России Сильви Берманн намерена посетить Дальний Восток после визита президента Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант».

После визита Макрона в Россию Сильви Берманн планирует посетить Хабаровск и Сахалин, а также доехать до Владивостока по Транссибу.
«Это путешествие (по Транссибу) я когда-то проделала в обратном направлении, возвращаясь из Китая, но Владивосток тогда был закрытым городом», — говорит посол.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию в конце мая. Вместе с президентом России Владимиром Путиным он примет участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме.

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