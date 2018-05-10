Посол Франции в РФ планирует посетить Хабаровск
Сильви Берманн мечтает доехать до Владивостока на поезде.
Сильви Берманн мечтает доехать до Владивостока на поезде.
Посол Франции в России Сильви Берманн намерена посетить Дальний Восток после визита президента Эммануэля Макрона в
После визита Макрона в Россию Сильви Берманн планирует посетить Хабаровск и Сахалин, а также доехать до Владивостока по Транссибу.
«Это путешествие (по Транссибу) я
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию в конце мая. Вместе с президентом России Владимиром Путиным он примет участие в