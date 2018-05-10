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05:34 (мск), источник: Интерфакс

Ракетным ударом Израиля уничтожена сирийская РЛС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Радиолокационная станция (РЛС) разрушена в результате ракетного обстрела Израилем территории Сирии, сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военные источники.

Источник: AP 2018

«Силы ПВО отразили удары десятков израильских ракет, но некоторые из них достигли целей, была уничтожена одна РЛС», — говорится в сообщении.

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Ранее израильские военные информировали, что иранские силы осуществили пуск примерно 20 ракет с территории Сирии по позициям израильских военных на Голанских высотах.

Часть ракет была перехвачена системами противоракетной обороны Израиля, сказал журналистам официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус.

При этом он заявил, что Израиль предпринимает ответные действия, но привести подробности отказался.

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