Ракетным ударом Израиля уничтожена сирийская РЛС

Источник: AP 2018

«Силы ПВО отразили удары десятков израильских ракет, но некоторые из них достигли целей, была уничтожена одна РЛС», — говорится в сообщении.

Ранее израильские военные информировали, что иранские силы осуществили пуск примерно 20 ракет с территории Сирии по позициям израильских военных на Голанских высотах.

Часть ракет была перехвачена системами противоракетной обороны Израиля, сказал журналистам официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус.