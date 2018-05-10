Ракетным ударом Израиля уничтожена сирийская РЛС

«Силы ПВО отразили удары десятков израильских ракет, но некоторые из них достигли целей, была уничтожена одна РЛС», — говорится в сообщении.
Ранее израильские военные информировали, что иранские силы осуществили пуск примерно 20 ракет с территории Сирии по позициям израильских военных на Голанских высотах.
Часть ракет была перехвачена системами противоракетной обороны Израиля, сказал журналистам официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус.
При этом он заявил, что Израиль предпринимает ответные действия, но привести подробности отказался.