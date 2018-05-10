Суд в Германии запретил учительнице приходить в школу в хиджабе
Суд по трудовым вопросам пришел к выводу, что закон о нейтральности для учителей, полицейских и работников суда не нарушает конституцию страны.
Суд по трудовым вопросам пришел к выводу, что закон о нейтральности для учителей, полицейских и работников суда не нарушает конституцию страны.
В Германии запрещено надевать на работу паранджу, но решение вопроса о ношении хиджабов власти земель принимают самостоятельно.
Суд в Германии не поддержал иск учительницы младших классов, которая попыталась оспорить закон, не позволяющий госслужащим в Берлине приходить на работу в одежде с религиозной символикой.
Все 16 земель Германии самостоятельно решают, можно ли разрешать учительницам приходить в школу в хиджабе. Три года назад немецкий конституционный суд отменил полный запрет на их ношение, сославшись на свободу вероисповедания.
По всей стране запрещено надевать на работу паранджу, но решение вопроса о ношении хиджабов, которые не закрывают лицо, власти земель принимают самостоятельно.
После решения конституционного суда каждая земля приняла собственный закон в отношении
Учительница в Берлине проработала в начальной школе всего один день, после чего ее перевели в колледж, где ей позволено носить хиджаб.
Споры о хиджабе
Вопрос ношения хиджабов вызывает немало споров в нескольких землях Германии.
Не так давно полиции пришлось вмешаться после того, как директор одной из школ земли Гессен вызвала шквал негодования, сообщив родителям о том, что школьницам запрещено приходить в класс в хиджабах и любых других платках.
В Бремене учителям разрешено приходить в школу в платке, а в земле Северный
Глава местной мечети Сейран Атес, выступающий за исключение религиозных символов из школ, поддержал его.
Однако представитель сообщества против дискриминации и исламофобии Зейнеп Цетин считает, что по сути было принято решение о запрете на профессиональную деятельность для учительницы.
Мэр Берлина Михаэль Мюллер выразил поддержку закону, но добавил, что ратует за внесение в него некоторых изменений.
В прошлом году та же учительница выиграла другой суд в Берлине по схожему иску. Тогда суд по трудовым вопросам постановил, что школа нарушила закон о дискриминации, отказав ей в работе.
Школа не смогла доказать, что хиджаб женщины являлся угрозой миру в школе.