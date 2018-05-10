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07:11 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Суд в Германии запретил учительнице приходить в школу в хиджабе

Суд по трудовым вопросам пришел к выводу, что закон о нейтральности для учителей, полицейских и работников суда не нарушает конституцию страны.

Источник: РИА "Новости"

В Германии запрещено надевать на работу паранджу, но решение вопроса о ношении хиджабов власти земель принимают самостоятельно.

Суд в Германии не поддержал иск учительницы младших классов, которая попыталась оспорить закон, не позволяющий госслужащим в Берлине приходить на работу в одежде с религиозной символикой.

Суд по трудовым вопросам пришел к выводу, что закон, обязывающий учителей, полицейских и работников суда избегать подобной демонстрации своей религиозности, соответствует конституции страны.

Все 16 земель Германии самостоятельно решают, можно ли разрешать учительницам приходить в школу в хиджабе. Три года назад немецкий конституционный суд отменил полный запрет на их ношение, сославшись на свободу вероисповедания.

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По всей стране запрещено надевать на работу паранджу, но решение вопроса о ношении хиджабов, которые не закрывают лицо, власти земель принимают самостоятельно.

После решения конституционного суда каждая земля приняла собственный закон в отношении учителей-мусульман.

Учительница в Берлине проработала в начальной школе всего один день, после чего ее перевели в колледж, где ей позволено носить хиджаб.

Споры о хиджабе

Вопрос ношения хиджабов вызывает немало споров в нескольких землях Германии.

Не так давно полиции пришлось вмешаться после того, как директор одной из школ земли Гессен вызвала шквал негодования, сообщив родителям о том, что школьницам запрещено приходить в класс в хиджабах и любых других платках.

В Бремене учителям разрешено приходить в школу в платке, а в земле Северный Рейн-Вестфалия этот вопрос решается с учетом специфики того или иного случая. Там предлагают полностью запретить девочкам до 14 лет приходить в школу в платках.

Решение берлинского суда вызвало неоднозначную реакцию.

Глава местной мечети Сейран Атес, выступающий за исключение религиозных символов из школ, поддержал его.

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Однако представитель сообщества против дискриминации и исламофобии Зейнеп Цетин считает, что по сути было принято решение о запрете на профессиональную деятельность для учительницы.

Мэр Берлина Михаэль Мюллер выразил поддержку закону, но добавил, что ратует за внесение в него некоторых изменений.

В прошлом году та же учительница выиграла другой суд в Берлине по схожему иску. Тогда суд по трудовым вопросам постановил, что школа нарушила закон о дискриминации, отказав ей в работе.

Школа не смогла доказать, что хиджаб женщины являлся угрозой миру в школе.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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