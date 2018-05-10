Свердловский губернатор Куйвашев ушел в отпуск
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отпуск. Информацию об этом ЕАН подтвердили в областном Департаменте информационной политики.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отпуск. Информацию об этом ЕАН подтвердили в областном Департаменте информационной политики.
Продолжительность отпуска не уточняется, говорят, что глава региона будет отсутствовать «менее двух недель». Руководить регионом в отсутствие губернатора будут его первые замы Владимир Тунгусов и Алексей Орлов.
Определенно чиновники говорят о том, что Куйвашев точно примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, который состоится