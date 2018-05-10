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08:34 (мск), источник: ЕАН

Свердловский губернатор Куйвашев ушел в отпуск

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отпуск. Информацию об этом ЕАН подтвердили в областном Департаменте информационной политики.

Продолжительность отпуска не уточняется, говорят, что глава региона будет отсутствовать «менее двух недель». Руководить регионом в отсутствие губернатора будут его первые замы Владимир Тунгусов и Алексей Орлов.

Определенно чиновники говорят о том, что Куйвашев точно примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, который состоится 24—26 мая.

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