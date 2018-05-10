Я устал, я ухожу: глава приморского города ждёт — не дождётся своей отставки

Источник: Восток Медиа

В четверг, 10 мая, депутаты Находки познакомились с кандидатом на пост мэра — действующим главой Спасска-Дальнего Вячеславом Квоном. Он побывал на заседании депутатской комиссии по законности.

Вячеслава Квона депутатам представил врио главы администрации Находкинского городского округа Борис Гладких. «Участие в конкурсе, который сегодня объявлен в Находке на должность главы города, это, конечно, моя основная цель. Я планирую принять в нём участие. Я уже встречаюсь и с депутатами, и с общественностью Находки. Постараюсь выстроить ровные взаимоотношения с депутатским корпусом», — сообщил журналистам Вячеслав Квон сразу после завершения работы комиссии.

Однако главной неожиданностью стало заявление врио главы администрации Находкинского городского округа Бориса Гладких. Он сообщил, что устал и принял решение уйти из коридоров власти.

«Вы знаете, какая у нас сложилась нестабильная политическая ситуация. После отставки Андрея Горелова я остался совсем один, без заместителей. Сейчас, конечно, положение стабилизировалось, но я твёрдо решил уходить», — сообщил Борис Гладких журналистам.

Он продолжит возглавлять Находку до выборов нового мэра. К слову, итоговый список кандидатов сформируется 1 июня.