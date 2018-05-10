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08:37 (мск), источник: Восток Медиа

Я устал, я ухожу: глава приморского города ждёт — не дождётся своей отставки

Депутатам Находки представили возможного мэра города. Действующий руководитель — врио главы администрации Находкинского городского округа Борис Гладких — заявил, что намерен покинуть мэрию, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

В четверг, 10 мая, депутаты Находки познакомились с кандидатом на пост мэра — действующим главой Спасска-Дальнего Вячеславом Квоном. Он побывал на заседании депутатской комиссии по законности.

Вячеслава Квона депутатам представил врио главы администрации Находкинского городского округа Борис Гладких. «Участие в конкурсе, который сегодня объявлен в Находке на должность главы города, это, конечно, моя основная цель. Я планирую принять в нём участие. Я уже встречаюсь и с депутатами, и с общественностью Находки. Постараюсь выстроить ровные взаимоотношения с депутатским корпусом», — сообщил журналистам Вячеслав Квон сразу после завершения работы комиссии.

Однако главной неожиданностью стало заявление врио главы администрации Находкинского городского округа Бориса Гладких. Он сообщил, что устал и принял решение уйти из коридоров власти.

«Вы знаете, какая у нас сложилась нестабильная политическая ситуация. После отставки Андрея Горелова я остался совсем один, без заместителей. Сейчас, конечно, положение стабилизировалось, но я твёрдо решил уходить», — сообщил Борис Гладких журналистам.

Он продолжит возглавлять Находку до выборов нового мэра. К слову, итоговый список кандидатов сформируется 1 июня.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о смене власти в Находке. В середине апреля мэр Андрей Горелов и председатель Думы Евгений Воронин сложили с себя полномочия по просьбе главы региона Андрея Тарасенко. Место Горелова занял первый заместитель Борис Гладких, а в кресло спикера Думы депутаты посадили Александра Киселёва.

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