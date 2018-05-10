Назначен новый начальник Западно-Сибирской железной дороги

Смена руководителя магистрали произошла в связи с выходом на пенсию Анатолия Регера, уточнили в компании. В августе 2012 года господин Регер заявлял о возможном запуске скоростного поезда «Сапсан» из Омска в Новосибирск к 2020 году.



По данным на апрель 2018 года, погрузка на Западно-Сибирской железной дороге составила 26,5 млн т грузов, что на 4,3% больше, чем в апреле 2017 года. В апреле основной груз железной дороги, каменный уголь, погрузили в объеме 20,4 млн т. Это на 5,2% больше, чем в апреле прошлого года. Рост погрузки на Западно-Сибирской железной дороге по итогам 2017 года составил 7,1% — 306,9 млн т грузов (в 2016 году — 286,7 млн т).



Оксана Павлова