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08:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Назначен новый начальник Западно-Сибирской железной дороги

С ноября 2012 года до мая 2018 года начальником ЗСЖД работал Анатолий Регер, ранее возглавлявший Омский регион ЗСЖД.

Смена руководителя магистрали произошла в связи с выходом на пенсию Анатолия Регера, уточнили в компании. В августе 2012 года господин Регер заявлял о возможном запуске скоростного поезда «Сапсан» из Омска в Новосибирск к 2020 году.

По данным на апрель 2018 года, погрузка на Западно-Сибирской железной дороге составила 26,5 млн т грузов, что на 4,3% больше, чем в апреле 2017 года. В апреле основной груз железной дороги, каменный уголь, погрузили в объеме 20,4 млн т. Это на 5,2% больше, чем в апреле прошлого года. Рост погрузки на Западно-Сибирской железной дороге по итогам 2017 года составил 7,1% — 306,9 млн т грузов (в 2016 году — 286,7 млн т).

Оксана Павлова

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