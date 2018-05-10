Назначен новый начальник Западно-Сибирской железной дороги
С ноября 2012 года до мая 2018 года начальником ЗСЖД работал Анатолий Регер, ранее возглавлявший Омский регион ЗСЖД.
С ноября 2012 года до мая 2018 года начальником ЗСЖД работал Анатолий Регер, ранее возглавлявший Омский регион ЗСЖД.
Смена руководителя магистрали произошла в связи с выходом на пенсию Анатолия Регера, уточнили в компании. В августе 2012 года господин Регер заявлял о возможном запуске скоростного поезда «Сапсан» из Омска в Новосибирск к 2020 году.
По данным на апрель 2018 года, погрузка на
Оксана Павлова