Советник губернатора стал вице-премьером правительства Пермского края
Советник губернатора по туризму Антон Клепиков назначен
Советник губернатора по туризму Антон Клепиков назначен
О назначении сообщил губернатор Максим Решетников на заседании правительства. Ранее туризм и спорт курировала вице премьер Ирина Ивенских. Она будет курировать межнациональные отношения в Пермском крае. Ранее этот функционал был в администрации губернатора.
Господин Клепиков известен как основной владелец выставочного объединения «Пермская ярмарка».