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08:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Советник губернатора стал вице-премьером правительства Пермского края

Советник губернатора по туризму Антон Клепиков назначен вице-премьером правительства Пермского края. Он будет курировать образование, культуру, туризм и спорт.

О назначении сообщил губернатор Максим Решетников на заседании правительства. Ранее туризм и спорт курировала вице премьер Ирина Ивенских. Она будет курировать межнациональные отношения в Пермском крае. Ранее этот функционал был в администрации губернатора.

Господин Клепиков известен как основной владелец выставочного объединения «Пермская ярмарка».

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