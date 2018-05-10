Кабинеты в краевой администрации проверят на возможность утечки информации
Аппарат правительства Пермского края объявил электронный аукцион на оказание услуг по аттестации выделенных помещений на соответствие требованиям по безопасности информации.
Аппарат правительства Пермского края объявил электронный аукцион на оказание услуг по аттестации выделенных помещений на соответствие требованиям по безопасности информации.
Как указано в техническом задании, аттестацию предстоит пройти пяти помещениям, расположенным в здании краевой администрации.
В этих кабинетах проходят закрытые мероприятия (совещания, переговоры, заседания), содержащие сведения, составляющие государственную тайну.
Исполнитель должен проверить окна, двери, системы вентиляции и отопления, бытовые электроприборы и компьютеры на предмет возможной утечки «речевой информации» и монтажа скрытых устройств записи и передачи информации, провести иные работы по противодействию техническим средствам разведки.
Максимальная цена контракта определена в 534 тыс. руб.