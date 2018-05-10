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08:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Кабинеты в краевой администрации проверят на возможность утечки информации

Аппарат правительства Пермского края объявил электронный аукцион на оказание услуг по аттестации выделенных помещений на соответствие требованиям по безопасности информации.

Как указано в техническом задании, аттестацию предстоит пройти пяти помещениям, расположенным в здании краевой администрации.

В этих кабинетах проходят закрытые мероприятия (совещания, переговоры, заседания), содержащие сведения, составляющие государственную тайну.

Исполнитель должен проверить окна, двери, системы вентиляции и отопления, бытовые электроприборы и компьютеры на предмет возможной утечки «речевой информации» и монтажа скрытых устройств записи и передачи информации, провести иные работы по противодействию техническим средствам разведки.

Максимальная цена контракта определена в 534 тыс. руб.

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