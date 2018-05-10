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10:27 (мск), источник: Интерфакс

В Госдуме предложат распространить «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в выборы в РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU. Представители всех четырех думских фракций в четверг вносят в Госдуму поправки в «закон Димы Яковлева», предлагающие распространить его действие на тех, кто вмешивается в российские выборы, заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Источник: Reuters

«Сегодня Виктор Пинский вместе с группой коллег, представляющих четыре фракции, внесут поправки в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России, закон Димы Яковлева. Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции могут быть применены. Этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается выборы в РФ», — сказал Исаев журналистам в четверг.

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Депутат добавил, что проект закона будет касаться «иностранных лиц, вмешивающихся выборы в РФ». «Для граждан России, которые незаконно ведут себя на выборах, есть отдельное законодательство», — пояснил он.

«Вы понимаете, что ситуация такова: когда какая-то непонятная компания, непонятно каким образом то ли связанная с Россией, то ли не связанная (это никто никогда не доказал) якобы вмешивается в выборы в США — против России как государства применяются санкции, а когда есть очевидный факт вмешательства иностранных организаций, людей, даже государственных институтов в выборы в России, то есть натаскивание вполне конкретных кандидатов, оказание информационной помощи и иные более жёсткие формы вмешательства, то это как-то должно восприниматься как само собой разумеется? Это неправильно», — отметил Исаев.

Пинский, в свою очередь, заявил «Интерфаксу», то рассчитывает на оперативное рассмотрение Госдумой предлагаемых поправок.

Статья
2012 год: события, которые изменили мир детства

28 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, получивший название «закон Димы Яковлева», который стал ответом на принятый в США «акт Магнитского». Законом, в частности, запрещена передача российских детей на усыновление гражданам США. В связи с этим от имени РФ было прекращено действие соглашения между РФ и США о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011 года. Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года.

«Закон Димы Яковлева» назван по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

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