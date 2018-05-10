В Госдуме предложат распространить «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в выборы в РФ

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«Сегодня Виктор Пинский вместе с группой коллег, представляющих четыре фракции, внесут поправки в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России, закон Димы Яковлева. Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции могут быть применены. Этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается выборы в РФ», — сказал Исаев журналистам в четверг.

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Депутат добавил, что проект закона будет касаться «иностранных лиц, вмешивающихся выборы в РФ». «Для граждан России, которые незаконно ведут себя на выборах, есть отдельное законодательство», — пояснил он.

«Вы понимаете, что ситуация такова: когда какая-то непонятная компания, непонятно каким образом то ли связанная с Россией, то ли не связанная (это никто никогда не доказал) якобы вмешивается в выборы в США — против России как государства применяются санкции, а когда есть очевидный факт вмешательства иностранных организаций, людей, даже государственных институтов в выборы в России, то есть натаскивание вполне конкретных кандидатов, оказание информационной помощи и иные более жёсткие формы вмешательства, то это как-то должно восприниматься как само собой разумеется? Это неправильно», — отметил Исаев.

Пинский, в свою очередь, заявил «Интерфаксу», то рассчитывает на оперативное рассмотрение Госдумой предлагаемых поправок.

28 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, получивший название «закон Димы Яковлева», который стал ответом на принятый в США «акт Магнитского». Законом, в частности, запрещена передача российских детей на усыновление гражданам США. В связи с этим от имени РФ было прекращено действие соглашения между РФ и США о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011 года. Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года.